Sudan\'da Kolera Vakaları 10 Bini Geçti

Sudan'da 2023 Nisan ortasından bu yana orduyla Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki iç savaş sürerken tespit edilen kolera vakalarının sayısının 10 bini geçtiği bildirildi.
Sudan Sağlık Bakanı Muhammed İbrahim, ülkedeki kolera vakalarında artış kaydedildiğine işaret etti.
12 eyalette kolera vakalarının tespit edildiğini belirten İbrahim, vaka sayısının 10 bin 800'e ulaştığı bilgisini paylaştı.
Çatışmanın ilk günlerinde salgının bazı bölgelerde görüldüğünü anlatan İbrahim, her geçen gün yayıldığını kaydetti.
İbrahim, Kasım ve Aralık 2023'te koleraya karşı aşılama kampanyası başlatıldığını ancak çatışmaların neden olduğu güvenlik sorunları yüzünden salgının önlenemediğini belirterek "Önümüzdeki sonbahara kadar yeni vakalar görmemeyi umuyoruz." ifadesini kullandı.
Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle hastanelerin yüzde 70 ila 80'i tam olarak faaliyet gösteremiyor.
Dünya Sağlık Örgütünden Eylül 2023'te yapılan açıklamada, ordu ile HDK arasında 15 Nisan 2023'ten itibaren çatışmaların sürdüğü ülkenin doğusunda kolera ve dang humması vakalarının rapor edildiği bildirilmişti.
Sudan'da iç savaş
Sudan, 2023 Nisan ayı ortasından bu yana Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan komutasındaki ordu ile HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.
HDK ve ordu, Aralık 2018'deki halk ayaklanması sonrasında yönetimi ele geçirip yaklaşık 30 yıl iktidarda kalan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in Nisan 2019'da devrilmesinin ardından sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümette yer almış, 2021'de ise sivil hükümete karşı birlikte darbe düzenlemişti.
Ordu ve HDK'nin, askeri ve güvenlik reformu kapsamında HDK'nin orduya entegrasyonu meselesinde anlaşmazlığa düşmesinin ardından nisan ortasında iç savaş patlak vermişti.
BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 6 milyon kişi ülke içinde başka şehirlere, 1,7 milyon kişi çevre ülkelere kaçtı.??????
Son Dakika › Güncel › Sudan'da Kolera Vakaları 10 Bini Geçti - Son Dakika
Bursa Gemlik'te saat 15.14'te meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem İstanbul ve çevre illerden de hissedilerek kısa süreli panik nedeni oldu. Depremle ilgili açıklamada bulunan Prof. Dr. Ahmet Ercan, sarsıntının 'öncü' deprem sayılamayacağını, 'Olağan bir gerginlik boşalması' özelliği taşıdığını açıkladı.
Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'nde eşleştiği Belçika takımı Union Saint-Gilloise'nin bu sezonki Avrupa macerasını yakından inceliyoruz. Union Saint-Gilloise, Avrupa Ligi gruplarında 3. sırada tamamlayarak UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam etme hakkı kazandı. Belçika ekibi, ligde ve Avrupa'da oynadığı son 20 maçı da kaybetmedi.
Amerikalı ressam Bob Ross'un ilk televizyon tablosu 'Ormanda Yürüyüş', ABD'de düzenlenen bir müzayedede 9,8 milyon dolara alıcı buldu. Ross'un 1983 yılında canlı yayınlanan 'Resim Sevinci' programının ilk bölümünde yaptığı bu tabloyu kimliği bilinmeyen bir kişi satın aldı.
Afrika'da cadı olarak suçlanan bir kadın diri diri yakıldı. El ve ayakları bağlanarak ateşe verilen kadının alevler içinde kaldığı görüntüler sosyal medyada infial yarattı.
AFAD'ın geçtiği bilgiye göre Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 10.86 kilometre derinlikte oluşan sarsıntı İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.
Ülkemizi Avrupa'da temsil eden tek takım olan Fenerbahçe, Konferans Ligi son 16 turunda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile eşleşti.
25 kişinin öldüğü ve 300'den fazla kişinin yaralandığı Çorlu tren faciasından 14 ay sonra TCDD'nin genel müdürüyken görevden alınan Veysi Kurt, bugün Resmi Gazete'de yayınlanan kararla birlikte eski görevine getirildi. Tren faciasında hayatını kaybedenlerin aileleri karara tepki göstererek, "Bu atamalar görüyoruz ki başka katliamların yaşanmasına kapı aralıyor" yorumunda bulundu.
Yengesini abisinin evinde başka bir şahısla yarı çıplak halde yakalayan kişi, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Sosyal medyaya düşen görüntüler büyük yankı uyandırırken olayın perde arkasını da gün yüzüne çıkmaya başladı.
Türkiye Komünist Partisi Kadıköy Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Maçoğlu, Haberler.com YouTube kanalında Haber Müdürü Olgun Kızıltepe'nin sorularını yanıtladı. Neden Kadıköy'den aday oldu, seçilirse hayata geçireceği projeler neler, CHP'nin oylarını bölmek için mi aday oldu, İBB Başkanı İmamoğlu'nu başarılı buluyor mu? Tüm bu soruların cevapları ve daha fazlası haberimizde...
Sizin düşünceleriniz neler ?