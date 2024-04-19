Sudan'da Kolera ve Dang Humması Nedeniyle 391 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncel

HARTUM, 19 Nisan (Xinhua) -- Sudan Sağlık Bakanlığı, ülkede bir yıldır devam eden savaş sırasında kolera ve dang humması nedeniyle toplam 391 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sudan Sağlık Bakanı Heysem Muhammed İbrahim, Perşembe günü yayımlanan basın açıklamasında, "12 eyalette 325 ölüm dahil olmak üzere yaklaşık 11.000 kolera vakası kaydedilirken, dang humması vakaları ise 66 ölümle 9.000'e ulaştı" ifadelerini kullandı.

İbrahim, savaşa rağmen sağlık bakanlığının koleradan etkilenen eyaletlerde hastalığın yayılmasını engellemek için acil müdahalelerde bulunduğunu söyledi.

Bakanlığın temel sağlık hizmetleri sunma çabalarına da değinen İbrahim, Sudan'ın tüm eyalet ve bölgelerine sağlık hizmeti götürmenin "en önemli öncelik" olduğunu belirtti.

Bakan, damar içi solüsyonlar, böbrek ve kanser ilaçları ile tıbbi laboratuvarlar için sarf malzemeleri de dahil olmak üzere 4.000 ton civarında hayat kurtarıcı ilacın çeşitli eyaletlere ulaştırıldığını kaydetti.

İbrahim ayrıca Maliye Bakanlığı'nın 19 milyar Sudan lirası tutarında acil tıbbi malzeme ithal ettiğini de duyurdu.

Sudan Silahlı Kuvvetleri (SAF) ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında savaşın patlak verdiği 15 Nisan 2023'ten bu yana ülkedeki sağlık durumu giderek kötüleşiyor.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin son tahminlerine göre, çatışmaların başlangıcından bu yana 14.790 kişi öldürülürken, yaklaşık 8,2 milyon kişi de yerinden edildi.