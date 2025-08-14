Sudan'da Mülteci Kampına Saldırı - Son Dakika
Sudan'da Mülteci Kampına Saldırı

14.08.2025 00:19
BM, HDK'nın Sudan'daki Ebu Şok kampına düzenlediği saldırıları kınadı, insani yardım çağrısında bulundu.

PORT Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) kuşatma altındaki Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'de bulunan Ebu Şok mülteci kampına düzenlediği ve çok sayıda sivilin ölümüne yol açan geniş çaplı saldırıların kabul edilemez olduğunu ve derhal durdurulması gerektiğini söyledi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, yaptığı yazılı açıklamada, Sudan'ın Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'deki Ebu Şok Kampı'na 11 Ağustos'ta düzenlenen saldırıda 40 yerinden edilmiş kişi dahil olmak üzere en az 57 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

Türk, "Bir yıldan fazla süredir kuşatma, sürekli saldırılar ve ağır insani koşullar altında yaşayan Faşir'deki sivillere bir kez daha akıl almaz bir dehşetin yaşatıldığını görmemiz büyük bir üzüntü veriyor." değerlendirmesini yaptı.

Ocak ile haziran ayları arasında Ebu Şok Kampının, HDK tarafından en az 16 kez saldırıya uğradığı bilgisini paylaşan Türk, bu saldırılarda en az 212 yerinden edilmiş kişinin öldüğü ve 111 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Türk, "Sivillere yönelik bu tür tekrarlanan saldırılar, uluslararası insancıl hukuk açısından ciddi endişeler doğurmakta olup tamamen kabul edilemezdir ve durmalıdır." ifadelerini kullandı.

BM personelinin, Çad'ın doğusundaki Zamzam mülteci kampına yönelik HDK saldırılarından sağ kurtulan 150'den fazla kişiyle görüştüğünü aktaran Türk, şunları kaydetti:

"Tanıkların ifadeleri, Zamzam kampına yönelik ölümcül saldırı sırasında ve Tavila'ya kaçışları esnasında sivillere karşı işlenen ağır insan hakları ihlallerine dair önceki belgeleri doğruladı. Bunlar arasında öldürmeler, toplu tecavüz, zorla kaybetmeler ve işkence yer aldı. Tanıklar ayrıca Faşir'den güvenli çıkış yollarının bulunmadığını da söyledi."

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri, tüm taraflara sivillerin korunmasını, çatışma bölgelerinden güvenli geçişlerinin sağlanmasını temin edecek acil önlemler almaları çağrısını yineledi.

Kuşatma altındaki bölgelere insani yardımların ulaştırılabilmesi için insani ara verilmesi konusunda ivedilikle anlaşmaları çağrısında bulunan Türk, "Üçüncü devletlere, bu ihlallerin sona erdirilmesi için tüm etkilerini kullanma çağrısı yapıyorum. Hesap verebilirlik, bu sürekli ve ağır ihlaller döngüsünü kırmak için kritik önemdedir." dedi.

Aktivistlerden oluşan Faşir Direniş Komiteleri, 11 Ağustos'ta, HDK'nin Faşir'deki Ebu Şok Mülteci Kampına saldırı düzenlediğini ve bu saldırı sonucu en az 40 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Sudan'daki çatışmalar devam ediyor

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre dünyanın en büyük yerinden edilme krizine sebep olan çatışmalar, ülkenin altyapısı, sağlık, eğitim, ekonomik alanlarında ciddi yıkıma yol açtı.

Çatışmalar nedeniyle 11 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edilirken yaklaşık 4 milyon kişi komşu ülkelere geçti.

Sudan ordusu, 20 Mayıs'ta, başkent Hartum'un tamamının kontrolünü sağlarken, HDK, ülkenin batısına yönelmişti.

5 eyaletten oluşan Darfur bölgesinin 4'ünü kontrol eden HDK, son eyalet olan Kuzey Darfur'un merkezi Faşir'i 1 yılı aşkın süredir kuşatıyor. Ordu ve müttefik güçler ise şehri savunmaya devam ediyor.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Politika, Güncel, Dünya, sudan, Son Dakika

