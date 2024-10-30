Sudan'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılı dolayısıyla resepsiyon verildi

Güncel

PORT Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yılı, Sudan'ın Port Sudan şehrinde düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız'ın ev sahipliğinde bir kafede verilen resepsiyona, Sudan Sağlık Bakanı Heysem Muhammed İbrahim, İçişleri Bakanı Halil Paşa Sayirin ve üst düzey bürokratlar, büyükelçiler ve davetliler katıldı.

İstiklal Marşı ve Sudan Milli Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda davetlilere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yazılı mesajı dağıtıldı.

Büyükelçi Yıldız, buradaki konuşmasında, "Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği olarak, Cumhuriyet'imizin kuruluş yıl dönümünü Sudanlı kardeşlerimizin bize hep söyledikleri üzere, ikinci evimiz olan Sudan'da kutlamaktan büyük kıvanç duyuyoruz." dedi.

Sudan'ın bu istisnai dönemde ülkeyi bir arada tutmak için gösterdiği kararlı mücadele ruhunun, Türkiye'nin kuruluş döneminde de sergilendiğini dile getiren Yıldız, Sudan ile halkının bu kararlı duruşunda Türkiye ve Türk halkının onların yanında olmaya devam edeceğini söyledi.

Çok sayıda davetlinin katıldığı resepsiyonda konuklara Türk ve Sudan mutfağından lezzetler ikram edildi.

Program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.