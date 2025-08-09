Sudan\'da Türkiye\'ye Teşekkür Programı

Sudan'ın doğusundaki Sevakin Adası'nda, Türkiye'nin Sudan'a verdiği destek için "Teşekkürler Türkiye, Teşekkürler Erdoğan" programı düzenlendi.

Halklar Birliği Derneği öncülüğünde, "Türk hükümeti ve halkına teşekkür için Sudan halk girişimi" kapsamında düzenlenen program, Sevakin Adası'ndaki Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) restore ettiği Gümrük binasında yapıldı.

Programa, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız, Sudan Dışişleri ile Kültür ve Enformasyon bakanlıklarının üst düzey yetkilileri, Büyükelçilik mensupları ve Sudan'ın farklı bölgelerinden kanaat önderleri de katıldı.

Programda, Türkiye'nin Sudan'ın zor döneminde yanında duruşunu takdir edilirken, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türk hükümetine ve halkına teşekkür edildi.

Öte yandan, Büyükelçi Yıldız'ın da programda konuşmasını Arapça olarak yapması büyük beğeni topladı.

"Sudan-Türkiye ilişkileri, halklar arası da bir ilişkidir"

Fatih Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sudan halkının teşekkürlerini kabul için Sevakin'de bulunduklarını belirterek, "Bugünkü program Türkiye ile Sudan arasındaki ilişkilerin ne kadar üst düzeyde olduğunu gösteriyor. Çünkü bu ilişki, devletler arası olmanın ötesinde halklar arası da bir ilişkidir." dedi.

Bugünün, Sudan halkının Türk halkına "teşekkür günü" olduğunu ifade eden Yıldız, "Sudan ve Sudan halkı, zor bir dönemden geçiyor. Türkiye geçmişinde olduğu gibi bu dönemde de Sudan halkı ve Sudan devleti ile omuz omuza durdu. Bugün burada verdiğimiz mesaj da bu tutumumuzun daha güçlü şekilde devam edeceği olacaktır." diye konuştu.

Büyükelçi Yıldız, Sudan'ın şu anda vermekte olduğu mücadeleyi, Sudan'da yaygın şekilde tanımlandığı üzere bir "haysiyet savaşı" olarak takdim edildiğini, bu haysiyet savaşında Sudan'ın yanında olduklarını vurguladı.

Yıldız, şunları kaydetti:

"Şu anda yapmaya çalıştığımız şey, devam eden savaşa rağmen, ikili ilişki ve işbirliğine dair her alanda çalışmalarımıza aralıksız devam etmektir. TİKA'nın buraya gelmiş olması, Ziraat Katılım Bankasının Port Sudan'da şubesini açması ve çok yakında da Türk Hava Yolları'nın Port Sudan'a seferlerine başlayacak olması, iki ülke halkları arasındaki bahsettiğim üst düzey ilişkinin bir tezahürüdür."

Halklar Birliği Derneği Başkanı Ömer İbrahim Nimir, programdaki konuşmasında, "Türkiye, Sudan'a yönelik kurulan komploların bozucusudur. Türkiye demek, adalet, güç ve cesaret demek. Türkiye, Sudan'a en çok destek veren ülke. Türkiye, barıştır. Türkiye, uluslararası platformlarda Sudan'ın en büyük destekçisi. Türkiye demek, stratejik ilişkiler demek. Türkiye demek, Sudan'ın yeniden imarı demek." ifadelerinde bulundu.

Programın sonunda kanaat önderleri, Büyükelçi Yıldız'a plaket ve hediyeler takdim etti.