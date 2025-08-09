Sudan'da Türkiye'ye Teşekkür Programı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sudan'da Türkiye'ye Teşekkür Programı

Sudan\'da Türkiye\'ye Teşekkür Programı
09.08.2025 16:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sudan'ın doğusundaki Sevakin Adası'nda, Türkiye'nin Sudan'a verdiği destek için "Teşekkürler Türkiye, Teşekkürler Erdoğan" programı düzenlendi.

Sudan'ın doğusundaki Sevakin Adası'nda, Türkiye'nin Sudan'a verdiği destek için "Teşekkürler Türkiye, Teşekkürler Erdoğan" programı düzenlendi.

Halklar Birliği Derneği öncülüğünde, "Türk hükümeti ve halkına teşekkür için Sudan halk girişimi" kapsamında düzenlenen program, Sevakin Adası'ndaki Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) restore ettiği Gümrük binasında yapıldı.

Programa, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız, Sudan Dışişleri ile Kültür ve Enformasyon bakanlıklarının üst düzey yetkilileri, Büyükelçilik mensupları ve Sudan'ın farklı bölgelerinden kanaat önderleri de katıldı.

Programda, Türkiye'nin Sudan'ın zor döneminde yanında duruşunu takdir edilirken, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türk hükümetine ve halkına teşekkür edildi.

Öte yandan, Büyükelçi Yıldız'ın da programda konuşmasını Arapça olarak yapması büyük beğeni topladı.

"Sudan-Türkiye ilişkileri, halklar arası da bir ilişkidir"

Fatih Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sudan halkının teşekkürlerini kabul için Sevakin'de bulunduklarını belirterek, "Bugünkü program Türkiye ile Sudan arasındaki ilişkilerin ne kadar üst düzeyde olduğunu gösteriyor. Çünkü bu ilişki, devletler arası olmanın ötesinde halklar arası da bir ilişkidir." dedi.

Bugünün, Sudan halkının Türk halkına "teşekkür günü" olduğunu ifade eden Yıldız, "Sudan ve Sudan halkı, zor bir dönemden geçiyor. Türkiye geçmişinde olduğu gibi bu dönemde de Sudan halkı ve Sudan devleti ile omuz omuza durdu. Bugün burada verdiğimiz mesaj da bu tutumumuzun daha güçlü şekilde devam edeceği olacaktır." diye konuştu.

Büyükelçi Yıldız, Sudan'ın şu anda vermekte olduğu mücadeleyi, Sudan'da yaygın şekilde tanımlandığı üzere bir "haysiyet savaşı" olarak takdim edildiğini, bu haysiyet savaşında Sudan'ın yanında olduklarını vurguladı.

Yıldız, şunları kaydetti:

"Şu anda yapmaya çalıştığımız şey, devam eden savaşa rağmen, ikili ilişki ve işbirliğine dair her alanda çalışmalarımıza aralıksız devam etmektir. TİKA'nın buraya gelmiş olması, Ziraat Katılım Bankasının Port Sudan'da şubesini açması ve çok yakında da Türk Hava Yolları'nın Port Sudan'a seferlerine başlayacak olması, iki ülke halkları arasındaki bahsettiğim üst düzey ilişkinin bir tezahürüdür."

Halklar Birliği Derneği Başkanı Ömer İbrahim Nimir, programdaki konuşmasında, "Türkiye, Sudan'a yönelik kurulan komploların bozucusudur. Türkiye demek, adalet, güç ve cesaret demek. Türkiye, Sudan'a en çok destek veren ülke. Türkiye, barıştır. Türkiye, uluslararası platformlarda Sudan'ın en büyük destekçisi. Türkiye demek, stratejik ilişkiler demek. Türkiye demek, Sudan'ın yeniden imarı demek." ifadelerinde bulundu.

Programın sonunda kanaat önderleri, Büyükelçi Yıldız'a plaket ve hediyeler takdim etti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Türkiye, Kültür, Güncel, sudan, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan'da Türkiye'ye Teşekkür Programı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıldız futbolcunun tatil sefası Özel jetle Bodrum’a geldi, servet harcadı Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı
Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı
Orman yangınıyla mücadele eden Çanakkale’de havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı Orman yangınıyla mücadele eden Çanakkale'de havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı
Avukatı önce meslektaşı sonra da müvekkilleri darbetti Avukatı önce meslektaşı sonra da müvekkilleri darbetti
Özel uçakla geliyor Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe’deki ilk maçı belli oldu Özel uçakla geliyor Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'deki ilk maçı belli oldu
ASKİ amiri, kanalizasyon işçisini tabancayla vurdu ASKİ amiri, kanalizasyon işçisini tabancayla vurdu
Şanlıurfa’da şok operasyon Cephanelik gibi evler basıldı Şanlıurfa'da şok operasyon! Cephanelik gibi evler basıldı
Yaşlı çiftçi tarlasında ölü bulundu Korkunç olayda, “domuz saldırısı“ şüphesi Yaşlı çiftçi tarlasında ölü bulundu! Korkunç olayda, "domuz saldırısı" şüphesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon doları aştı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon doları aştı
Genç millilerimiz İsrail’i devirdi Genç millilerimiz İsrail'i devirdi
Çanakkale’den gelen görüntüler iç açıcı değil Çok sayıda gözaltı var Çanakkale'den gelen görüntüler iç açıcı değil! Çok sayıda gözaltı var

15:23
Bakan Yumaklı: Çanakkale’deki orman yangınları kontrol altına alındı
Bakan Yumaklı: Çanakkale'deki orman yangınları kontrol altına alındı
14:25
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan İsrail’in işgal planına tepki: Dünyayı ayağa kaldırmalıyız
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsrail'in işgal planına tepki: Dünyayı ayağa kaldırmalıyız
14:07
Şap hastalığının pençesinde kıvranan Ardahan’da çaresizliğin fotoğrafı
Şap hastalığının pençesinde kıvranan Ardahan'da çaresizliğin fotoğrafı
19:55
ABD ile Çin arasındaki çip çekişmesinde “casusluk“ iddiası
ABD ile Çin arasındaki çip çekişmesinde "casusluk" iddiası
19:55
Mbaye Diagne Türkiye’ye geri döndü
Mbaye Diagne Türkiye'ye geri döndü
19:40
’’Hanım Ağa’’ sokakta yürürken yakalandı
''Hanım Ağa'' sokakta yürürken yakalandı
19:31
Çanakkale’de tahliye edilen köy alevlere teslim oldu
Çanakkale'de tahliye edilen köy alevlere teslim oldu
19:29
Dusan Tadic’in Al Wahda’dan kazanacağı maaş ortaya çıktı Servet kazanacak
Dusan Tadic'in Al Wahda'dan kazanacağı maaş ortaya çıktı! Servet kazanacak
19:16
Fenerbahçe, Lincoln Henrique’nin sözleşmesini feshetti
Fenerbahçe, Lincoln Henrique'nin sözleşmesini feshetti
19:05
Güney Kore Türk diplomatı konuşuyor: Çarptığı taksinin şoförüyle kavga etti
Güney Kore Türk diplomatı konuşuyor: Çarptığı taksinin şoförüyle kavga etti
19:00
“Resmi plakalı araca eskort bindi“ iddiası iki kişinin başını yaktı
"Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiası iki kişinin başını yaktı
18:43
Artık sona gelindi Kahramanmaraş’a yeni stat
Artık sona gelindi! Kahramanmaraş'a yeni stat
18:43
Çanakkale’den gelen görüntüler iç açıcı değil Çok sayıda gözaltı var
Çanakkale'den gelen görüntüler iç açıcı değil! Çok sayıda gözaltı var
18:32
Genç millilerimiz İsrail’i devirdi
Genç millilerimiz İsrail'i devirdi
18:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon doları aştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon doları aştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2025 16:30:26. #7.12#
SON DAKİKA: Sudan'da Türkiye'ye Teşekkür Programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.