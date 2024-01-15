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Sudan'daki savaştan kaçanların sayısı 7,4 milyonu aştı - Son Dakika
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Sudan'daki savaştan kaçanların sayısı 7,4 milyonu aştı

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Sudan'daki savaştan kaçan insanların sayısının 7,4 milyonu aştığını duyurdu. OCHA'nın verilerine göre, 15 Nisan 2023'ten bu yana Sudan'da çıkan çatışmalar sonucunda 7,4 milyon insan yerinden oldu. Bu durum, insani ihtiyaçlarda önemli bir artışa neden oldu ve yardım teslimatını etkiliyor. Ayrıca, Sudan İnsani İhtiyaçlar ve Müdahale Planı'nın sadece yüzde 3,1'i finanse edilebildi.

Sudan\'daki savaştan kaçanların sayısı 7,4 milyonu aştı
15.01.2024 - 12:15,  Güncelleme: 12:15
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HARTUM, 15 Ocak (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Sudan'daki savaştan kaçan insanların sayısının 7,4 milyonu aştığını duyurdu.

OCHA, Pazar günü yaptığı son güncellemede, "15 Nisan 2023'te Sudan Silahlı Kuvvetleri (SAF) ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında çatışmaların başlamasından bu yana Sudan içinde ve dışında 7,4 milyonu aşkın insan yerinden oldu" ifadesine yer verdi.

Sudan'da yerinden edilen insanların sayısı geçtiğimiz ay 611.000 kadar artarken, bu sayının büyük kısmı Gezira ve diğer eyaletlerde kısa süre önce yerinden edilen insanlardan oluştu.

BM ofisi, "SAF ve RSF arasındaki çatışmaların ülkenin mahsul üretim bölgeleri olan orta ve doğu Sudan'a yayılması, insani ihtiyaçlarda önemli bir artışa neden oldu" ifadesini kullandı.

OCHA, "Güvensizlik, yağmalama, bürokratik engeller, zayıf internet ve telefon bağlantısı, nakit sıkıntısı, ayrıca teknik ve insani yardım personeli sayısının kısıtlılığı yardım teslimatını etkiliyor" ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, 2024 Sudan İnsani İhtiyaçlar ve Müdahale Planı çağrısının Pazar günü itibarıyla sadece yüzde 3,1'inin finanse edilebildiği belirtildi.

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana Sudan Silahlı Kuvvetleri ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında ölümcül çatışmalar yaşanıyor. OCHA'nın daha önceki tahminlerine göre bu çatışmalarda şimdiye kadar 12.000'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Xinhua
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