Sudan'dan Güney Sudan'a Kaçış Artıyor

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PORT Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Sudan'da artan şiddet olaylarından dolayı Güney Sudan'a geçen insanların sayısındaki artıştan endişe duyduklarını bildirdi.

BMMYK Sözcüsü Olga Sarrado, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Geçen hafta 20 binden fazla Sudanlının sınır köylerinden Güney Sudan'a geçtiğini söyleyen Sarrado, bunun önceki haftalara göre günlük geçiş sayısının üç katı olduğunu ifade etti.

Sarrado, BMMYK'nin bu artıştan endişe duyduğunu belirtti.

Cumartesi gününden bu yana, her gün tahmini olarak 7 bin ila 10 bin kişinin Güney Sudan'a ulaştığı bilgisini paylaşan Sarrado, bunlar arasında Güney Sudanlıların da bulunduğunu söyledi.

Yerinden edilenlerin çoğunluğunu kadınlar ve çocukların oluşturduğuna dikkati çeken Sarrado, "Bu da çatışmanın savunmasız kesimler üzerindeki etkisini vurguluyor." dedi.

Sarrado, bunların hepsinin yaşamsal desteğe ihtiyaç duyduğunu, özellikle devam eden kolera salgını göz önüne alındığında en acil ihtiyaçların su ve sağlık hizmeti olduğunu aktardı.

???????Ayrıca Sarrado, devam eden şiddetin BMMYK ve ortaklarının mültecilere ve yerinden edilmiş Sudanlılara hayat kurtarıcı koruma ve yardım sağlama kabiliyetini tehdit ettiğinin de altını çizdi.

Sudan'daki savaş

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ve bir zamanlar ona bağlı olan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar yaşanıyor.

Bu savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kaldı.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Savaşın başladığı Nisan 2023'ten bu yana ülkeden ayrılanların sayısı 3 milyonu geçti, 11 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.