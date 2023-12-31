Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı, HDK Komutanının kabul edilmesini suç olarak değerlendirdi

PORT Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, nisan ortasından beri çatıştıkları Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu'nun bazı ülkeler tarafından kabul edilmesini "Sudan halkını öldürme suçuna ortaklık" olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Burhan, Sudan'ın bağımsızlığının 68. yıl dönümü münasebetiyle halka hitap etti.

Devlet televizyonunda yayımlanan konuşmasında Burhan, "Bugün aziz ülkemizin bağımsızlığının yıl dönümünde, Dagalu'nun milisleri (HDK) ve paralı askerleri devletin altyapısını yok etmeye, vatandaşları öldürmeye, paralarını yağmalamaya, evlerini işgal etmeye, onurlarını ihlal etmeye, onları yerlerinden etmeye devam ediyor." dedi.

"İsyanın iktidar peşinde koşanların ve bazı bölge ile ülkelerin desteğiyle sürdüğünü" ileri süren Burhan, şöyle konuştu:

"Bu katilleri kabul eden ülkeler, işlerimize karışmayı bırakın çünkü bu, isyancı liderliğinin suçuna ortaklık ve Sudan halkını öldürme ve onu yok etme suçuna ortaklık olarak değerlendiriliyor. Mevcut hükümeti tanımayan ve devlete düşman herhangi bir grubun kabul edilmesi, devlete açık düşmanlık olarak değerlendiriliyor, devlet, egemenliğini ve güvenliğini koruyacak tedbirleri alma hakkına sahiptir."

Burhan, savaşı durdurmanın tek yolunun "isyancı milislerin Cezira eyaleti başta olmak üzere Sudan'ın tüm şehirlerinden çekilmesi, vatandaşların yağmalanan tüm paralarının ve mülklerinin iade edilmesi, evlerin ve hükümet merkezlerinin boşaltılması" olduğunu ifade ederek, "Bunları garanti altına almayan hiçbir ateşkes anlaşması olmayacaktır. Çünkü Sudan halkı bu katillerin, suçluların ve onlara destek verenlerin arasında yaşamayı kabul etmeyecektir." diye konuştu.

"Zafer geliyor" ifadesini kullanan Burhan, "Yakında bu terörist grupları ortadan kaldırdıktan sonra gerçek bağımsızlığımızı kutlayacağız." değerlendirmesini yaptı.

HDK Komutanı Dagalu, 27 Aralık'ta, Uganda'da devlet başkanı Yoweri Museveni, 28 Aralık'ta, Etiyopya'da Başbakan Abiy Ahmed ve bugün Cibuti'de Devlet Başkanı İsmail Ömer Guelleh tarafından kabul edilmişti.

Sudan'daki iç savaş

Sudan, nisan ortasından bu yana, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan komutasındaki ordu ile HDK arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

HDK ve ordu, halk ayaklanması sonrasında yönetimi ele geçirdikten sonra yaklaşık 30 yıl iktidarda kalan eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in 2019'da devrilmesinin ardından iktidarı sivillerle paylaşmış, 2021'de ise sivil hükümete karşı birlikte darbe düzenlemişti.

Ordu ve HDK'nin, askeri ve güvenlik reformu kapsamında HDK'nin orduya entegrasyonu meselesinde anlaşmazlığa düşmesinin ardından nisan ortasında kanlı iç savaş patlak vermişti.

Suudi Arabistan ve ABD'nin aracılık ettiği dolaylı ateşkes müzakereleri, tarafların öne sürdüğü şartlarda anlaşamaması nedeniyle şiddeti sona erdirmeyi başaramadı.

Sudan'da taraflar, geride ağır maddi ve manevi tahribat bırakan, ülkenin orta kesimlerinde, batı ve güneybatıdaki 9 eyalette ağır silahlarla çatışmayı sürdürüyor.

Birleşmiş Milletlere göre, çatışmalar sonucu 12 binden fazla kişinin öldüğü, 33 binden fazla kişinin yaralandığı Sudan'da, nüfusun yaklaşık yarısına denk gelen 25 milyon kişi insani yardıma muhtaç hale geldi.

Sudan'da yaklaşık 7 milyonu aşkın kişi, ülke içinde yerinden edildi veya komşu ülkelerde güvenlik arayışıyla evlerinden kaçtı.