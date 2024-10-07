Sudan Ordusu HDK'ya Karşı İlerliyor

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PORT Sudan ordusu, Hızlı Destek Kuvvetleri'ne karşı başkent Hartum başta olmak üzere farklı noktalarda ilerlemeye devam ediyor.

Yerel basında yer alan haberlere göre ordu, Hartum'un kuzeyindeki Bahri bölgesinin büyük bölümünü Hızlı Destek Kuvvetlerinden (HDK) geri aldı.

Son günlerde farklı noktalarda askeri operasyonlarını yoğunlaştıran ordu, Sinnar eyaletinin büyük bölümünde kontrolü yeniden sağladığını bildirdi.

Ordu, ülkenin güneyinde Sinnar, Cezira ve Beyaz Nil eyaletlerini birbirine bağlayan stratejik konuma sahip Cebel Moya bölgesini de aldığını duyurdu.

Öte yandan ülkenin batısındaki Kuzey Darfur eyaletinde ordu ve saflarında savaşan silahlı grupların, sahada büyük kazanımlar elde ettiği ileri sürüldü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yerinden edilmiş insanların ordunun kontrolünü sağladığı bölgelerdeki evlerine geri dönmeye başladığı kaydedildi.

Sudan'daki iç savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki güç mücadelesi 17 aydan fazla süredir sürüyor.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kaldı.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 10 milyondan fazla kişi ise yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.