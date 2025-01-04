Sudani: Irak’ın Suriye ile Bağlantısı Yok

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Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, " Suriye'deki değişimleri Irak'taki siyasi değişim tartışmalarına bağlamaya çalışanların olduğunu" ancak bunun tartışmaya açık olmadığını belirtti.

Irak resmi ajansı INA'da yer alan habere göre, Başbakan Sudani gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Suriye'de çatışmaların başından beri "Irak'ın tarafsızlığını koruduğu" dile getiren Sudari, Suriyelilerin kendi geleceklerini belirlemelerini kabul ettiklerini kaydetti.

"Suriye'deki değişimleri Irak'taki siyasi değişim tartışmalarına bağlamaya çalışanlar oldu ancak bu tartışmaya açık bir konu değil" ifadelerini kullanan Sudani, Irak'ın "barışçıl güç transferini garanti eden", demokratik ve çoğulcu bir sisteme sahip olduğunu belirtti.

Sudani, "hiçbir dış tarafın Irak'a ekonomik veya güvenlikle ilgili değişiklik veya reform dayatma hakkına sahip olmadığını" kaydetti.