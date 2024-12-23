Sudani ve Bin Zayid'den Suriye-Gazze Görüşmesi

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Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Suriye ve Gazze'deki gelişmeleri ele aldı.

Irak Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Sudani ile Bin Zayid'in telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

İki ülke arasında çeşitli alanlardaki ilişkilerin güçlendirilmesi, ortak çıkarlar ve ortaklık çerçevesinde kalkınma programlarının desteklenmesi konularının ele alındığı aktarılan açıklamada ayrıca bölgedeki gelişmeler ve Suriye'de istikrarın desteklenmesine ilişkin Arap dünyasının vereceği desteğe ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı kaydedildi.

Görüşmede Sudani, "Bu hassas aşamada Arap dünyasının yapacaklarının birleştirilmesi, ortak koordinasyon ve Suriye halkının desteklenmesinin zorunlu olduğunun" altını çizdi.

Sudani, Gazze'deki duruma ilişkin, ateşkes, İsrail saldırılarının durdurulması, insani yardımların artırılması konularında ülkesinin desteğinin devam ettiğini vurguladı.