Sudani ve Selman, Suriye Konusunu Görüştü

BAĞDAT, 12 Aralık (Xinhua) -- Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Suriye'deki gelişmeleri ve bu gelişmelerin bölgenin geri kalanı üzerindeki etkilerini ele aldı.
Sudani'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre çarşamba günü gerçekleşen telefon görüşmesinde, "ortak Arap koordinasyonunun öneminin yanı sıra Suriye'nin güvenliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması için tüm Suriyeli taraflar arasında diyaloğun teşvik edilmesi gerektiği" vurgulandı.
İki lider ikili ilişkileri ve çeşitli alanlardaki işbirliğini geliştirme ve güçlendirme konularını da değerlendirdi.
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