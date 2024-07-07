Sudanlı Sivil Siyasi Gruplar, Kahire Konferansını Değerli Bir Fırsat Olarak Görüyor - Son Dakika
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Sudanlı Sivil Siyasi Gruplar, Kahire Konferansını Değerli Bir Fırsat Olarak Görüyor

Sudanlı sivil siyasi gruplar, ülkede devam eden savaşın durdurulması için Kahire'de düzenlenen konferansı değerli bir fırsat olarak nitelendiriyor. Konferansta, kalıcı barışa ulaşılması amacıyla heyet kurulması kararı alındığı belirtiliyor. Sudan'ın istikrarı ve toprak bütünlüğünün tehdit altında olduğu vurgulanarak, sivil siyasi güçlerin savaşı durdurmak için bir araya geldiği ifade ediliyor. Ayrıca, savaşın derhal durdurulması ve kalıcı ateşkesin izlenmesi gerektiği vurgulanıyor.

07.07.2024 03:09
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Sudanlı sivil siyasi gruplar, ülkede bir yılı aşkın süredir devam eden savaşın durdurulması için Kahire'de toplanan konferansı "değerli fırsat" olarak gördüklerini belirtti.

Sudanlı sivil siyasi gruplar, Mısır'ın ev sahipliğinde başkent Kahire'de düzenlenen konferanstan sonra yaptıkları yazılı açıklamada, Sudan'da "kalıcı barışa ulaşılması amacıyla verilen çabaların takip edilmesi için heyet kurulması" kararı alındığı bildirildi.

Konferansa, Sudan'daki Demokratik Sivil Güçler Koordinasyonu (DSGK) Başkanı ve eski Başbakan Abdullah Hamduk, Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Malik Agar, Adalet ve Eşitlik Hareketi lideri Cibril İbrahim dahil olmak üzere sivil siyasi grupların temsilcilerinin katıldığı kaydedildi.

Sudan'ın istikrarının, bağımsızlığının ve toprak bütünlüğünün tehdit altında olduğu belirtilen açıklamada, sivil siyasi güçlerinin "hep birlikte savaşı durdurmak amacıyla" bir araya geldiği ifade edildi.

Açıklamada, sivil siyasi grupları bir araya getiren konferans "değerli fırsat" olarak nitelendirilerek, "savaşın derhal durdurulması için mekanizmalar ve yol haritalarının geliştirilerek, kalıcı ateşkesin izlenmesi gerektiği" vurgulandı.

Cidde'deki deklarasyona bağlı kalınması çağrısında bulunulan açıklamada, "Sudan'ın eşit haklara sahip, sivil, demokratik, federal bir devlet temelinde korunması" konusunda oy birliği sağlandığı kaydedildi.

Sudan'daki iç savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ve HDK arasındaki güç mücadelesi 1 yıldan fazla süredir devam ediyor.

Nisan 2023 ortasında başlayan ve Sudan'ın çoğu eyaletinde süren savaşta ordu, kuzey ve doğudaki eyaletlerde hakimiyetini sürdürürken HDK'nin, batı ve güney eyaletlerinde etkili olduğu görülüyor.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan Suudi Arabistan ve ABD arabuluculuğundaki Cidde görüşmeleri, Mısır'ın öncülük ettiği Sudan'a komşu ülkeler barış girişimi, Doğu Afrika'da Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesinin çabaları ve Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 16 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sudanlı Sivil Siyasi Gruplar, Kahire Konferansını Değerli Bir Fırsat Olarak Görüyor - Son Dakika

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