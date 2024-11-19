Şufat Mülteci Kampı'nda Filistinliye Ateş Açıldı

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İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Şufat Mülteci Kampı'nın girişinde bir Filistinliyi ateş açarak yaraladı.

İsrail polisinden yapılan açıklamada, Şufat Mülteci Kampı girişindeki İsrail ordusuna ait kontrol noktasında "elinde bir çanta sakladığı" iddiasıyla bir Filistinliye ateş açıldığı belirtildi.

Filistinli şahsın, "durması yönündeki uyarılara uymayıp" mülteci kampı girişindeki araç şeridinden ilerlemeye devam ettiği ileri sürüldü.

İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu gerçek mermiyle yaralanan Filistinlinin, tedavi için götürüldüğü aktarıldı.