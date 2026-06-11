Süheyda'nın Hayatını Değiştiren Ameliyat - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Süheyda'nın Hayatını Değiştiren Ameliyat

Süheyda\'nın Hayatını Değiştiren Ameliyat
11.06.2026 12:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

12 yaşındaki Süheyda Acar, 5 saatlik ameliyatla skolyozdan kurtuldu, dik duruşa kavuştu.

ANKARA'da doğuştan omurilik açıklığı sonrası skolyoz ve kifoz (kabburluk) gelişen Süheyda Acar (12), hastanede 5 saatlik ameliyatın ardından multidisipliner tedavi süreciyle yeniden dik duruşa kavuştu.

6'ncı sınıf öğrencisi Süheyda Acar, omurilik açıklığı (meningomyelosel) hastalığı ile dünyaya geldi. Hastalığı nedeniyle yıllardır takip edilen, omurgasındaki eğriliğin ilerlemesi sonucu ciddi skolyoz ve kifoz gelişen Süheyda Acar, omurgasındaki ileri derecedeki deformite nedeniyle nefes almakta, yemek yemekte, oturmakta ve sırtüstü yatmakta güçlük yaşadı. Eğriliğin ilerlemesi sonucu omurgası cilt dokusunu yırtarak dışarı çıkan Süheyda Acar, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği'nde geçen hafta geçirdiği 5 saatlik zorlu ameliyatın ardından multidisipliner tedavi süreciyle yeniden dik bir duruşa kavuştu. Süheyda Acar, ameliyattan sonra çok rahatladığını anlatarak, "Önceden çok korkuyordum ameliyattan ama neyse ki korktuğum kadar bir durum olmadı. Sırtüstü yatarken çok zorlanıyordum. O yüzden yan yatıyordum. Şimdi mutluyum, oturmaya alıştım. Büyüyünce iç mimar olmak istiyorum" dedi.

'5 SAAT SÜREN AMELİYATLA OMURGASINI DÜZELTTİK'

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği'nden Prof. Dr. Ercan Bal, Süheyda'nın kendilerine başvurmadan önce doğuştan birtakım omurga ve omurilik sorunları olduğunu anlatarak, "Yıllardır bununla ilgili takip altındaydı. Ama takiplerinde çeşitli aksaklıklar yaşanmıştı. Bacaklarında ve diğer sinir sisteminde ciddi sorunlar mevcuttu. Tedavi sürecinin gecikmesinden dolayı Süheyda'nın omurgasında ciddi bir deformite gelişti, ciddi bir eğrilik gelişti. Buna bağlı olarak bir kamburluk durumu gelişti. İki büklüm bir şekilde ikiye doğru kıvırmış durumdaydı. ve ona bağlı olarak da hem nefes almasında hem de yiyip içmesinde sorunlar yaşayabiliyordu. Oturmasında ve sırtüstü yaşamasında ciddi sorunlar mevcuttu. Multidisipliner olarak birçok ekiple beraber planladık tedavisini. Tedavisinde önce uygun tedavilerine, antibiyotik tedavisini başladık. Daha sonra da 5 saat civarı bir ameliyatla omurgasını düzelttik. Şu anda ameliyattan sonraki süreçte çok şükür işler de yolunda gitti. Oturabiliyor, yatabiliyor ve daha dik bir postüre kavuştu. Artık hem nefes almasında hem yeme içmesinde büyük sorunları yok ve onları atlatmış gözüküyoruz. Bir hafta içinde taburculuğunu planlıyoruz" dedi.

'HER 100 ÇOCUĞUN 3'ÜNDE GÖRÜLÜYOR'

Prof. Dr. Bal, doğuştan omurilik açıklığı görülen çocuklarda skolyoz görülme ihtimalinin diğer çocuklara göre biraz daha fazla olduğuna dikkat çekerek, "Bu nedenle bu çocukları omurga hastalıkları açısından da yakın takip etmek gerekir. Hem skolyoz hem de kifoz dediğimiz kamburluk görülme ihtimali vardır. Bu çocukları takip ederken sadece beyinleri, sinir sistemleri, akciğerleri, kalpleriyle değil aynı zamanda omurgalarının eğriliklerini de düzenli aralıklarla takip ettirmek gerekiyor. Skolyoz Türkiye'de her 100 çocuğun 2-3'ünde ortalama gözüküyor. Bunu şöyle düşünebilirsiniz kabaca; yani 1000 kişilik bir okulda yaklaşık 20-30 tane skolyoz hastası var demektir. Bu çok ciddi bir oran. Ne kadar erken tanı alırlarsa ne kadar erken bir hekime yönelirse de tedavi süreçleri o derece başarılı oluyor ve o kadar da iyi sonuçlar alabiliyoruz. Burada ailelere, eğitmenlerimize, öğretmenlerimize hepsine çok büyük iş düşüyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Ameliyat, Hastane, Sağlık, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Süheyda'nın Hayatını Değiştiren Ameliyat - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dervişoğlu: “Öcalan’a özgürlük mitingleri yapacaklarmış, ben de Tandoğan Meydanı’na çıkacağım Dervişoğlu: "Öcalan'a özgürlük mitingleri yapacaklarmış, ben de Tandoğan Meydanı'na çıkacağım
27 fenomene istenen hapis cezası belli oldu: Merve Taşkın, Ceyda Ersoy, Gizem Bağdaçiçek... 27 fenomene istenen hapis cezası belli oldu: Merve Taşkın, Ceyda Ersoy, Gizem Bağdaçiçek...
Evini satıp altın alan vatandaşın 3 aylık kaybı inanılmaz Evini satıp altın alan vatandaşın 3 aylık kaybı inanılmaz
Mertens’ten Galatasaray’a beklenmedik cevap Mertens'ten Galatasaray'a beklenmedik cevap
Aziz Yıldırım’dan dünya yıldızı talimatı: Ne gerekiyorsa yapın Aziz Yıldırım'dan dünya yıldızı talimatı: Ne gerekiyorsa yapın
CHP tartışmalarında sanatçılardan peş peşe yasak kararı: Zülfü Livaneli de topa girdi CHP tartışmalarında sanatçılardan peş peşe yasak kararı: Zülfü Livaneli de topa girdi
“Bebek benden değil“ diyerek hamile eşini öldürdü İşte o kocaya verilen ceza "Bebek benden değil" diyerek hamile eşini öldürdü! İşte o kocaya verilen ceza

12:42
CHP’de kazan kaynarken İnce’den sürpriz bir öneri geldi: Genel başkanı onlar seçsin
CHP'de kazan kaynarken İnce'den sürpriz bir öneri geldi: Genel başkanı onlar seçsin
12:22
ABD’den kovulan hakem, ülkesinde kahraman gibi karşılandı
ABD'den kovulan hakem, ülkesinde kahraman gibi karşılandı
12:06
Dünya Kupası’nda skandal Antrenmandaki sözler ülkeyi ayağa kaldırdı
Dünya Kupası'nda skandal! Antrenmandaki sözler ülkeyi ayağa kaldırdı
11:52
İki oyuncu, A Milli Takım kampından ayrıldı
İki oyuncu, A Milli Takım kampından ayrıldı
11:42
CHP Sözcüsü Müslim Sarı: Parti Meclisi istifalara rağmen yine de toplanacak
CHP Sözcüsü Müslim Sarı: Parti Meclisi istifalara rağmen yine de toplanacak
11:23
Adnan Beker’in oğlu Oğuzhan Beker gözaltında
Adnan Beker’in oğlu Oğuzhan Beker gözaltında
10:42
Özgür Özel’in ekibinden 28 CHP Parti Meclisi üyesi istifa etti
Özgür Özel'in ekibinden 28 CHP Parti Meclisi üyesi istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 13:15:02. #7.12#
SON DAKİKA: Süheyda'nın Hayatını Değiştiren Ameliyat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.