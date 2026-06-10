Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın savunmadaki en önemli isimlerinden biri olan Davinson Sanchez, sarı-kırmızılı kulüpteki geleceğine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın YouTube kanalına konuşan Kolombiyalı stoper, İstanbul'da mutlu olduğunu ve uzun yıllar Galatasaray formasını giymek istediğini söyledi.
Galatasaray'da kalmak istediğini ifade eden Sanchez, "Bu sezondan sonra 3 sezonum daha var. Ailem burada mutlu, ben mutluyum. Bu renkleri taşımaktan gurur duyuyorum. Burada devam etmek istiyorum." dedi.
Davinson Sanchez, Galatasaray'a 2023 yaz transfer döneminde Tottenham'dan 9.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu. Sanchez, Galatasaray kariyerinde 4 Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra Türkiye Kupası ve Süper Kupa sevinci de yaşadı.
Son Dakika › Spor › Davinson Sanchez geleceğiyle ilgili kararını verdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?