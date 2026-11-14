Suiçmez, YENİ Parti'nin ilk kurultayını 'doğum' olarak değerlendirdi - Son Dakika
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Suiçmez, YENİ Parti'nin ilk kurultayını 'doğum' olarak değerlendirdi

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Suiçmez, YENİ Parti\'nin ilk kurultayını \'doğum\' olarak değerlendirdi
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Suiçmez, YENİ Parti\'nin ilk kurultayını \'doğum\' olarak değerlendirdi
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YENİ Parti Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, partisinin Ankara Arena'da düzenlenen 1. Olağan Kurultayı'nda konuştu ve kurultayı 'doğum' olarak niteledi. Suiçmez, halkın kurduğu, adını belirlediği ve bütçesini yaptığı partinin birinci kurultayını gerçekleştirdiğini söyledi.

(ANKARA) - YENİ Parti Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, partisinin 1. Olağan Kurultayı'nda yaptığı açıklamada, "Çok büyük duygusallık hissediyorum hem çok büyük bir coşku gördüğünüz gibi salonda hakim, onu hissediyorum. Bir o kadar da onur duyuyorum. Çünkü gerçekten halkın kurmuş olduğu, halkın adını belirlediği, bütçesini yaptığı bir parti bugün birinci kurultayını gerçekleştiriyor. Aslında doğumunu bugün yapmış oluyor" dedi.

Yeni Parti Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, partisinin "Türkiye Yenileniyor" sloganıyla Ankara Arena'da düzenlenen 1. Olağan Kurultayı'nda ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Suiçmez, şunları kaydetti:

"Çok büyük duygusallık hissediyorum hem çok büyük bir coşku gördüğünüz gibi salonda hakim, onu hissediyorum. Bir o kadar da onur duyuyorum. Çünkü gerçekten halkın kurmuş olduğu, halkın adını belirlediği, bütçesini yaptığı bir parti bugün birinci kurultayını gerçekleştiriyor. Aslında doğumunu bugün yapmış oluyor. O yüzden hepimiz Sayın Genel Başkanımızı da hem geçmiş süreçten bahsetti hem de çok kısa da olsa şu anki süreçten bahsetti. Ama onun ötesinde de bir memleket hayalini, ne yapmak istediğini ortaya koydu. Ne yapacağımızı ortaya koydu. Gerçekten çok güzel bir atmosfer. Her şey yolunda gidiyor."

Kaynak: ANKA
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