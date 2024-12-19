Şükür Ki Tartışması Mecliste - Son Dakika
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Şükür Ki Tartışması Mecliste

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AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında 'şükür ki' ifadeleriyle sert bir tartışma yaşandı.

19.12.2024 18:59
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(ANKARA)- "Şükür ki AK Parti'nin milletvekiliyim" diyen AK Parti İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan'a, CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı yanıt verid. Yıldızlı, "Şükür ki FETÖ'cüleri milletvekili yapanların yanında değilim" dedi.

CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı ile AK Parti İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan arasında,  2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesinin görüşüldüğü Meclis Genel Kurulu'nda "şükür ki" tartışması yaşandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan, "Şükür ki musluk açmayı marifet sananlara karşı Ayasofya'yı açan Erdoğan'ın yanındayım. Şükür ki Filistin meselesinde Birleşmiş Milletler'de 193 ülke içinde insanlığın en gür, en sağlam sesi olan Erdoğan'ın yanındayım. Şükür ki 28 Şubatlarda ezilen kadınlarımızı, milletimizin yüce meclisine taşıyan Erdoğan'ın yanındayım. Şükür ki AK Parti'nin milletvekiliyim" ifadelerini kullandı.

CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, Ayan'ın bu sözlerini şöyle yanıt verdi:

""Şükür ki emekliyi sefalete mahkum edenlerin yanında değilim. Şükür ki 'ekonomistim' deyip ülkeyi ekonomik krizlere sokanların yanında değilim. Şükür ki 'mülakatı kaldıracağım' sözünü verip tutmayanların yanında değilim. Şükür ki FETÖ'cüleri milletvekili yapanların yanında değilim. Şükür ki halka değil, saraya ve yandaşa bütçe yapanların yanında değilim. Şükür ki uçurumun kenarında yıkık bir ülkeden modern Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin neferiyim."

Şükür Ki Tartışması Mecliste
Kaynak: ANKA

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