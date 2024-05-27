Sulama Desteği Kaldırıldı, Üreticiler Mağdur

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(ANKARA) - TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, sulama birliklerinin aldıkları kararla üreticiye sulama desteğinin kaldırıldığını söyledi. Karaca, "Sulamadaki enflasyon yüzde 400'lere çıkmış olmalı ki sulama birliklerinde alınan karar ile devlet desteği kaldırıldı. Yetmezmiş gibi geçen yıl ton başına 3 lira 90 kuruş olan sulama bedeli bu yıl 7 lira 60 kuruşa çıkarıldı" dedi.

Karaca, yaptığı açıklamada, Denizli'de üreticilerle yaptığı görüşmelerde en çok şikayetin tarımda kullanılan su ile ilgili olduğunu kaydetti. Denizlili üreticilerin şikayetlerini dile getiren Karaca, çiftçinin sulama desteğinin kaldırıldığını belirterek, şunları söyledi:

"İktidarın üreten çiftçiler üzerindeki eziyeti her geçen gün yeni uygulamalarla ağırlaşıyor. Çiftçileri üretimden koparmak, ithalata mecbur bırakmak için her türlü yolu deneyen siyasi iktidarın bu kez sulama birlikleri vasıtasıyla sulama bedelleri üzerinde keyfi uygulamasıyla karşı karşıyayız.

Denizli'nin Acıpayam ve Tavas bölgesindeki Sulama Birliği, geçtiğimiz yıl ton başına 3 lira 90 kuruş olan sulama bedelini devlet desteğiyle 1 lira 95 kuruştan çiftçinin kullanımına sunulmuştu. Sulamadaki enflasyon yüzde 400'lere çıkmış olmalı ki sulama birliklerinde alınan karar ile devlet desteği kaldırıldı. Yetmezmiş gibi geçen yıl ton başına 3 lira 90 kuruş olan sulama bedeli bu yıl 7 lira 60 kuruşa çıkarıldı. 2023'te ton başına sulama bedeline, 2024'e gelindiğinde yüzde 400 civarında zam yaptılar."

"Devlet desteği mecburidir"

Devlet desteğinin zorunlu olduğunu vurgulayan Karaca, "Çiftçilerin üretime devam etmesini istiyorsanız, Tavaslı, Acıpayamlı, Çallı üreten tüm çiftçilerin üretmesini istiyorsanız mutlaka sulama bedeli üzerinde 2024 yılı için de devlet desteği yapılması mecburidir. 3 lira 90 kuruştan ton başına 7 lira 60 kuruşa çıkarılan ton başına su bedelinin devlet desteği ile en az yarıya kadar indirilmesini tüm çiftçiler adına talep ediyoruz. Eğer bu eziyete son vermezseniz çiftçiler üretimden kopacak. Bu ülke üretmezse nasıl kalkınacak?" ifadelerini kullandı.