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Sakarya'da otomobil sulama kanalına devrildi: 3 yaralı - Son Dakika
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Sakarya'da otomobil sulama kanalına devrildi: 3 yaralı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, H.Y. tarafından kullanılan bir otomobil, yol kenarındaki ağaçlara çarparak sulama kanalına devrildi. Kazada sürücü ile O.S. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekipler tarafından araçtan çıkarılarak Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sakarya\'da otomobil sulama kanalına devrildi: 3 yaralı
06.01.2024 - 19:21,
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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Çardak Mahallesi Balıkhane mevkisinde H.Y'nin kullandığı 34 S 2125 plakalı otomobil, yol kenarındaki ağaçlara çarpıp sulama kanalına devrildi.

Sürücü ile O.S. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce araçtan çıkarılan 3 yaralı, Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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