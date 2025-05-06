Sulama Kanalına Düşen Karaca Kurtarıldı

Sulama kanalına düşen karaca vatandaşlar tarafından kurtarıldı

EDİRNE - Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Sarıcaali köyünde sulama kanalına düşen bir karaca, vatandaşlar tarafından kurtarılarak doğaya salındı.

İpsala'ya bağlı Sarıcaali köyünde, sulama kanalının etrafında gezen bir karaca kanala düştü. Kurtulmaya çalışan karacayı fark eden çevredeki köy halkı, karacayı kurtarmak için çalışma başlattı. Karaca, kısa sürede su kanalından çıkarıldı.

Sarıcaali Köy Muhtarı Hamit Korkan, 2019 yılında aynı yerde bir karacanın daha sulama kanalına düştüğünü belirterek, "6 yıl sonra yine sulama kanalına düşen bir karacayı daha kanaldan çıkardık. Doğa Koruma ve Milli Parklar Keşan Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdik. Milli Parklar Müdürlüğü karacanın doğaya salınmasını istedi. Biz de sulama kanalından çıkardığımız karacayı doğaya saldık" dedi.

Doğaya salınan karaca, ormanlık alanda gözden kayboldu.