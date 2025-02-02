Süleymaniye'de Doğal Gaz Sahası'na Saldırı

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Irak'ın Süleymaniye kentinde bulunan "Kor Mor" Doğal Gaz Sahası'nın saldırıya uğradığı bildirildi.

Irak yerel medyasında çıkan haberlere göre, Süleymaniye'de bulunan Kor Mor isimli Doğal Gaz Sahası'na insanız hava aracı veya katyuşa füzesiyle saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sonucu can kaybının olup olmadığı bilinmiyor.

Söz konusu saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Irak makamlarından da konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait şirket tarafından yönetildiği bilinen Kor Mor Doğal Gaz Sahası daha önce hava saldırılarına maruz kalmıştı.