Süleymaniye'de Güvenlik Güçlerinin Keyfi Uygulamaları Tartışma Konusu

Güncel

Irak'ta Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) kontrolündeki Süleymaniye kentinde güvenlik güçlerinin keyfi uygulamaları tartışma konusu oldu.

Kentte farklı güvenlik birimlerinin uygulamaları son olarak bir çaycının "komando güçleri" tarafından öldürüldüğü haberlerinin ardından yeniden gündeme geldi.

KYB lideri Bafıl Talabani tarafından eş başkanı olduğu partiden uzaklaştırılmasının ardından "Halk Cephesi" adlı oluşumu kuran Lahur Şeyh Cengi, Süleymaniye'deki asayiş sorunlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Cengi, "Süleymaniye'de yaşananlara dünyanın hiçbir bölgesinde şahit olamazsınız. Hiçbir yerde askeri güçler şehir merkezine inip halkı tutuklamaz ve kaçırmaz. Süleymaniye'de her şey tersine yaşanıyor." ifadelerini kullandı.

Yasalara göre asayiş güçlerinin yargı kararıyla yakalama yapabileceğini belirten Cengi, "Şimdi Süleymaniye'de asayiş ve polisin hiçbir yetkisi kalmamış. Komando güçleri, şehir merkezinde geziyor, halkı gözaltına alıyor ve öldürüyor. Bu kabul edilemez." dedi.

Kentte yaşanan güvenlik sorunlarına ilişkin KYB lideri Bafil Talabani'nin sorumlu olduğunu vurgulayan Cengi, şunları söyledi:

"Bafil, (çaycının öldürülmesinden) bir gün önce komando güçlerini ziyaret edip onları tebrik etti. Halka karşı her gün haksızlık ve adaletsizlik yapılıyor. Halkın konuşma zamanı gelmiştir. Bu şekilde devam edemez.

Bu iki kardeş Süleymaniye'de hükümete bağlı kurumsal yapıyı yok etti. (IKBY Başbakan Yardımcısı ve KYB lideri Bafil'in kardeşi Kubat Talabani) Kubat ve Bafil, size sesleniyorum. Utanın. Size söylüyorum: Yeter yaptığınız, yeter size."