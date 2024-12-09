Sullivan: Esed Rejimi Zayıfladı, İşbirliğine Açığız - Son Dakika
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Sullivan: Esed Rejimi Zayıfladı, İşbirliğine Açığız

ABD'li yetkili Sullivan, Esed'in sona ermesinden memnun olduklarını ve DEAŞ'a karşı teyakkuzda olduklarını belirtti.

09.12.2024 22:16
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Beşşar Esed rejiminin sona ermesinden ve İran ile Rusya'nın bölgede "zayıflamasından" memnun olduklarını belirterek, " Suriye'de istikrarlı, kapsayıcı ve demokratik gelecek isteyen herkesle çalışmaya hazırız." dedi.

ABC kanalında yayımlanan "Good Morning America" programına bağlanan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirdi.

Sullivan, Esed rejiminin sona ermesinin hem ABD hem de dünya açısından iyi bir şey olduğunu ifade ederek, "Esed, yüz binlerce insanın öldürülmesinden, dini ve etnik azınlıkların baskı altına alınmasından sorumluydu." yorumunu yaptı.

Bununla beraber yeni süreçte ortaya çıkabilecek riskler karşısında teyakkuzda olduklarını söyleyen Sullivan, Suriye'de Amerikan çıkarlarını tehdit edebilecek unsurlar ve DEAŞ'ın yeniden canlanmasını önleme konusunda tetikte olduklarını vurguladı.

Sullivan, Suriye'de bundan sonra ne olacağı konusunda ABD'nin pozisyonuna ilişkin, "Suriye'de istikrarlı, kapsayıcı ve demokratik gelecek isteyen herkesle çalışmaya hazırız." ifadesini kullandı.

ABD'li danışman, Suriye'deki önceliklerini ise "DEAŞ'ın yeniden canlanmasını engellemek", " İsrail, Ürdün, Irak ve Lübnan gibi ülkelerin güvenli ve istikrarlı olmasını sağlamak" ve "Suriyelilerin kendi ülkeleri için daha iyi bir gelecek inşa etme çabalarını desteklemek" şeklinde sıraladı.

Suriye bağlamında İran ve Rusya'nın iyice zayıflamış olmasından memnuniyet duyduklarını ifade eden Sullivan, Esed'in nasıl Moskova'ya kaçtığı konusunda ise bilgi sahibi olmadıklarını dile getirdi.

Sullivan, "Sonuç olarak Esed, neredeyse desteksiz, yalnız ve savunmasız hale geldi ve kaçmak zorunda kaldı. Yaptıklarından dolayı hesap verir mi? Bu, büyük ölçüde Rusya'nın, neden bir katil diktatöre sığınma hakkı verdiğine bağlı." değerlendirmesinde bulundu.

-? ?Suriye'deki gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı.

Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/ YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sullivan: Esed Rejimi Zayıfladı, İşbirliğine Açığız - Son Dakika

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