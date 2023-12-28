 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Süloğlu'da Birlik Meclisi Aralık Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Süloğlu'da Birlik Meclisi Aralık Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi

Süloğlu Kaymakamlığı tarafından düzenlenen toplantıda Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen üyeleri seçildi ve ilçeye bağlı köylerin genel durumu görüşüldü. Süloğlu Kaymakamı Adem Can Okur, toplantı sonunda İl Genel Meclisi üyelerine ve muhtarlara teşekkür ederek, yeni yılda yapılacak çalışmalarda başarılar diledi.

Süloğlu\'da Birlik Meclisi Aralık Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi
28.12.2023 - 12:01,
Abone Ol

Süloğlu'nda Birlik Meclis aralık ayı toplantısı gerçekleştirildi.

Süloğlu Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, toplantı Süloğlu Kaymakamı Adem Can Okur başkanlığında yapıldı.

Kaymakamlık binasında yapılan toplantıda Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen üyeleri seçimi yapıldı, ilçeye bağlı köylerin genel durumu görüşüldü.

Okur, toplantı sonunda İl Genel Meclisi üyelerine ve muhtarlara teşekkür ederek, yeni yılda yapılacak çalışmalarda başarılar diledi.

Eğitimde başarıyı arttırmak amacıyla toplantı düzenlendi

Süloğlu'nda eğitimde başarıyı arttırmak amacıyla toplantı düzenlendi.

Süloğlu Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, toplantı Süloğlu Kaymakamı Adem Can Okur başkanlığında gerçekleştirildi.

Kaymakamlıktaki toplantıya, Süloğlu Milli Eğitim Müdürü Bünyamin Yılmaz, şube müdürleri, Cumhuriyet Ortaokulu ve Ali Ayağ Çok Programlı Anadolu Lisesi zümre başkanları katıldı.

Eğitim alanında yapılacak çalışmaların görüşüldüğü toplantıda, yeni yıla ilişkin planlama yapıldı.

Batı, Atatürk Ortaokulunu ziyaret etti

Havsa Kaymakamı İsmail Hakkı Batı, Havsa Atatürk Ortaokulunu ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Batı'ya Havsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Özkan Fidan da eşlik etti.

Batı, sınıfları ziyaret ederek öğrenmek ve öğrencilerle görüştü.

Daha sonra okul müdüründen çalışmalar hakkında bilgi alan Batı, atölyeleri gezerek yapılan çalışmalar inceledi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Köylere Hizmet Götürme Birliği, Adem Can, Süloğlu, Havsa, Yerel yönetim, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Süloğlu'da Birlik Meclisi Aralık Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika


12:39
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
12:19
Fatih Terim ilk transferini Süper Lig'den yapıyor Fatih Terim ilk transferini Süper Lig'den yapıyor
11:53
Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nu karşı karşıya getiren 4 il Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nu karşı karşıya getiren 4 il
11:42
Aboubakar Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor Aboubakar Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor
11:40
Memur ve emekliye yüzde 50 zam bekleniyor Memur ve emekliye yüzde 50 zam bekleniyor
11:30
Erdoğan'ın Netanyahu'yu Hitler'e benzetmesi, İsrail Büyükelçilerinin Türkiye'ye dönüşünü engelledi Erdoğan'ın Netanyahu'yu Hitler'e benzetmesi, İsrail Büyükelçilerinin Türkiye'ye dönüşünü engelledi
11:08
Özgü Namal ve Özcan Deniz'in dizisi Kızıl Goncalar'a RTÜK'ten yaptırım Özgü Namal ve Özcan Deniz'in dizisi Kızıl Goncalar'a RTÜK'ten yaptırım
11:02
Fatih Terim, Yunanistan'da ilk antrenmanına çıktı Fatih Terim, Yunanistan'da ilk antrenmanına çıktı

Son Dakika
12:39 Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
12:19 Fatih Terim ilk transferini Süper Lig'den yapıyor
11:53 Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nu karşı karşıya getiren 4 il
11:42 Aboubakar Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor
11:40 Memur ve emekliye yüzde 50 zam bekleniyor
11:30 Erdoğan'ın Netanyahu'yu Hitler'e benzetmesi, İsrail Büyükelçilerinin Türkiye'ye dönüşünü engelledi
11:08 Özgü Namal ve Özcan Deniz'in dizisi Kızıl Goncalar'a RTÜK'ten yaptırım
11:02 Fatih Terim, Yunanistan'da ilk antrenmanına çıktı
10:52 PKK/YPG'nin sözde sorumlusu Eymen Coli etkisiz hale getirildi
10:46 İşte Batı'nın iki yüzlülüğü! ''İsrail soykırım yapıyor'' deyince apar topar yayından aldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 12:55:40. #1.12#
SON DAKİKA: Süloğlu'da Birlik Meclisi Aralık Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement