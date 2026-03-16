Sultan Alaaddin Camisi İbadete Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sultan Alaaddin Camisi İbadete Açıldı

Sultan Alaaddin Camisi İbadete Açıldı
16.03.2026 23:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, aslına uygun yeniden inşa edilen Sultan Alaaddin Camisi açıldı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, aslına uygun olarak tekrar inşa edilen Sultan Alaaddin Camisi ibadete açıldı.

Kütahya İl Özel İdaresi tarafından yaklaşık 9 ay önce temeli atılan ve aslına uygun olarak tekrar inşa edilen Sultan Alaaddin Camisi'nin açılış töreni gerçekleştirildi.

Caminin açılış törenine Kütahya Valisi Musa Işın, Domaniç Kaymakamı Serhat Bağcı, Çukurca Belediye Başkanı Emin Taşgın, AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, AK Parti İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler ile il ve ilçe protokolü katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Kütahya Valisi Musa Işın, törende, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonucunda caminin aslına uygun şekilde yeniden yapılmasına karar verildiğini ifade etti.

Işın, camilerin ve türbelerin bu topraklarda geçmişten günümüze uzanan önemli birer kültürel ve tarihi iz olduğunu belirterek, yapılan çalışmanın Domaniç için anlamlı bir eser olduğunu dile getirdi.

İlçe Müftü Vekili Musa Korkmaz ise camilerin sadece ibadet edilen yerler olmadığını, aynı zamanda toplumun bir araya geldiği sosyal merkezler olduğunu ifade etti.

Korkmaz, Sultan Alaaddin Camisi'nin tarihinin Selçuklu dönemine kadar uzandığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Cami ilk olarak Savcı Bey'in torunu İlaldı Bey tarafından yaptırıldığı biliniyor. Zaman içerisinde çeşitli dönemlerde yenilenen cami 1926 yılında meydana gelen büyük yangında tamamen yandı, yangından yalnızca 1837 yılında Domaniç kazası voyvodası Seyit İbrahim Rıfat Bey tarafından yaptırılan minare kaldı. Yangının ardından yerine yapılan ahşap cami ise 1969 yılında yıkılarak 1972 yılında yeniden inşa edildi. Yıllar içerisinde yapıdaki çatlaklar ve su sızıntıları nedeniyle 2016 yılında güvenlik gerekçesiyle yıkım kararı alındı. 2024 yılında caminin yıkım süreci başlatıldı ve yeniden yapılmasına karar verildi. Tarihi minare ise koruma altına alındı."

AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir de konuşmasında yaklaşık 9 ay önce caminin temel atma töreninde bir araya geldiklerini hatırlatarak, caminin kısa sürede tamamlanmasının memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Yapılan konuşmaların ardından edilen dualar eşliğinde kurban kesimi gerçekleştirildi.

Program, kurdele kesimiyle birlikte Sultan Alaaddin Camisi'nin ibadete açılmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sultan Alaaddin Camisi İbadete Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 00:15:35. #7.13#
SON DAKİKA: Sultan Alaaddin Camisi İbadete Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.