Sultan çiğdemini koparanlara 557 bin TL ceza
Sultan çiğdemini koparanlara 557 bin TL ceza

Sultan çiğdemini koparanlara 557 bin TL ceza
11.10.2025 18:50
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde endemik bitki Sultan çiğdemini koparmanın cezası 557 bin 212 TL olarak belirlendi. Jandarma, vatandaşları bu konuda uyardı.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, ilk yağmurlardan sonra açan 'Sultan çiğdemi' (Crocus nerimaniae) bitkisini koparmanın cezasının 557 bin 212 TL olduğu bildirildi.

SULTAN ÇİĞDEMİNİ KOPARANLARA 500 BİN TL'DEN FAZLA PARA CEZASI

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından vatandaşlara yapılan bilgilendirmede, Koçarlı Mersinbelen sınırları içerisinde yetişen endemik bitki türünden sultan çiğdeminin koparılması ve zarar verilmesi durumunda 557 bin 212 TL idari para cezası uygulanacağı uyarısı yapıldı.

Sultan çiğdemini koparanlara 557 bin TL ceza

SADECE 15 GÜN AÇIYOR

Sultan çiğdemi bitkisinin, çiçeklenme dönemi olan sonbaharda ilk yağmurla birlikte sadece 15 gün açtığı ifade edildi. Endemik bitki türlerinin korunmasına yönelik bilgilendirme ve koruma faaliyetlerinin jandarma ekipleri tarafından devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sultan çiğdemini koparanlara 557 bin TL ceza - Son Dakika

SON DAKİKA: Sultan çiğdemini koparanlara 557 bin TL ceza - Son Dakika
