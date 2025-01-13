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Sultan Sazlığı'nda Yangın

Sultan Sazlığı\'nda Yangın

Kayseri'deki Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangına ekipler müdahale ediyor, alevler yayılıyor.

13.01.2025 18:46
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Kayseri'de "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Sazlığın Yeşilhisar ilçesi Ovaçiftlik Mahallesi ve Develi ilçesi Sindelhöyük Mahallesi sınırlarındaki bölümünde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, jandarma, itfaiye ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Alevlere müdahale eden ekipler, arazinin balçık olması nedeniyle yangının çıktığı alana ulaşmakta zorluk yaşadı.

Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın nedeniyle gökyüzü dumanla kaplandı.

Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Kuşların göç yolu güzergahında bulunan Sultan Sazlığı Milli Parkı, 250'den fazla kuş türüne konaklama, üreme ve beslenme imkanı sağlıyor.

Kaynak: AA

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