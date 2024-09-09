Sultanbeyli Belediyesi Öğrencilere Kırtasiye Seti Dağıttı - Son Dakika
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Sultanbeyli Belediyesi Öğrencilere Kırtasiye Seti Dağıttı

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, ilkokula yeni başlayan öğrencilere ücretsiz kırtasiye seti dağıttı. İlçe genelindeki tüm okullara dağıtılan setlerde yerli ürünler tercih edildi.

09.09.2024 21:33
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Sultanbeyli Belediyesi öğrencilere kırtasiye seti dağıttı

İSTANBUL - Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, okulların açıldığı ilk günde, ilkokula yeni başlayan öğrencilere ücretsiz kırtasiye seti dağıttı. İlçe genelindeki tüm okullara dağıtıldığını vurgulayan Tombaş, "Defter seti, kalem seti, cetvel seti, oyun hamuru, boyama malzemeleri, silgi, kalemtraş, bant, makas ve stick yapıştırıcının yer aldığı dopdolu bir kırtasiye setini ilçe genelinde toplam 8 bin 500 öğrenciye hediye ederek hem ailelerine destek olmanın hem de çocuklarımızı sevindirmenin mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

Sultanbeyli Adil Mahallesi Ahmet Haluk Dursun İlkokulu'nda 2024-2025 yeni eğitim öğretim yılının açılış töreni gerçekleştirildi. Törene; AK Parti İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin, Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş ve veliler katıldı.

"İçeriği dopdolu kırtasiye seti"

Törenin ardından sınıflara geçilerek öğrencilere Sultanbeyli Belediyesi'nin kırtasiye seti hediyesi dağıtıldı. İçeriği dopdolu bir kırtasiye seti hazırladıklarını belirten Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, "Sultanbeyli'nde bugün 23 ilkokulumuzda 8 bin 500 ilkokula başlayan yavrumuzun kırtasiyesini hediye ettik, onlara teslim etmiş olduk. Bunun mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Kırtasiye setlerimizin içerisinde; defter seti, kalem seti, cetvel seti, oyun hamuru, boyama malzemeleri, silgi, kalemtraş, bant, makas ve stick yapıştırıcı yer alıyor. Böylece hem ailelerimize ekonomik destek olduk hem de çocuklarımızı sevindirdik. Ayrıca seçim döneminde verdiğimiz bir sözü daha yerine getirmiş olduk" dedi.

"Yerli ürünler tercih edildi"

Kırtasiye malzemelerinin seçiminde yerli ürünleri tercih ettiklerini belirten Başkan Tombaş, "Yerli ürünlere özel hassasiyet gösteriyoruz. Kırtasiye setlerimizde boykot markaların ürünleri yerine yerli ürünleri tercih ettik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Sultanbeyli Belediyesi Öğrencilere Kırtasiye Seti Dağıttı - Son Dakika

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