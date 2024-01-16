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SULTANBEYLİ'de horoz dövüşü yapıldığı ve kumar oynatıldığı yönünde yapılan baskında 19 kişi yakalandı - Son Dakika
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SULTANBEYLİ'de horoz dövüşü yapıldığı ve kumar oynatıldığı yönünde yapılan baskında 19 kişi yakalandı

Sultanbeyli'de horoz dövüşü yapıldığı ve kumar oynatıldığı ihbarı üzerine düzenlenen baskında 19 kişi yakalandı. Baskında 4 horoz ele geçirilirken, toplamda 122 bin lira idari para cezası kesildi. İki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SULTANBEYLİ\'de horoz dövüşü yapıldığı ve kumar oynatıldığı yönünde yapılan baskında 19 kişi yakalandı
16.01.2024 - 23:15,  Güncelleme: 23:16
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SULTANBEYLİ'de horoz dövüşü yapıldığı ve kumar oynatıldığı yönünde gelen ihbarlar üzerine yapılan baskında, 19 kişi yakalandı. Baskında 4 adet de horoz ele geçirilirken, toplam 122 bin lira idari para cezası kesildi.

Battalgazi Mahallesi'nde bulunan bir adreste horoz dövüşü yapıldığı ve kumar oynatıldığı bilgisine ulaşan polis ekipleri 6 Ocak Cumartesi günü, belirlenen adrese baskın düzenledi. Yapılan baskında 4 horoz, 3 adet horoz kafesi, 1 adet tartı cihazı, 4 adet horoz ağızlığı ve pençeliği ele geçirildi. Horozların sahipleri olduğu belirlenen İ.Y. ve M.G. ile birlikte 19 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlara kişi başı 6 bin 425 lira olmak üzere toplamda 122 bin 075 lira idari para cezası kesildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak" ve "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edilen İ.Y. ve M.G. çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
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Hayvan Hakları, Suç, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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