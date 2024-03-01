Sultanbeyli\'de Kaldırım Kullanan Araçlara Cezalar Kesildi

Dünyanın en büyük camilerinden Cezayir Ulu Camii'nde ilk cuma namazı kılındı

Cezayir Ulu Camii, dünyanın en büyük üçüncü camisi olarak kabul ediliyor. Bugün on binlerce kişi camide cuma namazını kıldı. Cami, Cezayir'in bağımsızlık mücadelesini ve gerçek İslam dinine bağlılığını simgeliyor. Ayrıca, Afrika'nın en büyük mescidi ve dünyanın en uzun minaresine sahip olan cami, çeşitli müze ve araştırma merkezlerine de ev sahipliği yapıyor.