Sultanbeyli\'de Kaza: Yaya Hayatını Kaybetti

SULTANBYELİ, TEM Otoyolu'nda yolun karşısına geçmeye çalışan iki kişiden birine taksi çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya hayatını kaybederken, diğer kişi ise son anda kurtuldu.

Kaza, TEM Otoyolu Sultanbeyli ayrımı Ankara istikametinde saat 02.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan iki yayadan birine sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 TDV 36 plakalı taksi çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya yola savrularak ağır yaralanırken, diğer kişi ise son anda kurtuldu. Taksi şoförü durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde taksinin çarptığı kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem alarak inceleme yaptı. İncelemenin ardından bu kişinin cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Taksi şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.