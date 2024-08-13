Sultanbeyli'de motosikletin önünü havaya kaldırarak ilerleyen sürücüye 27 bin 497 lira idari para cezası uygulandı.
Turgut Reis Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, yolda seyreden bir kişinin motosikletin önünü havaya kaldırarak trafiği tehlikeye düşürdüğünü tespit etti.
Ekiplerce durdurulan motosiklet sürücüsü B.G'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 27 bin 497 lira idari para cezası kesildi.
Motosikletin plakasız olduğu tespit edilirken, sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.
Sürücü B.G. hakkında ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Sultanbeyli'de Motosiklet Sürücüsüne Yüksek Para Cezası - Son Dakika
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