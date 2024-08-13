Sultanbeyli'de Motosiklet Sürücüsüne Yüksek Para Cezası - Son Dakika
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Sultanbeyli'de Motosiklet Sürücüsüne Yüksek Para Cezası

Sultanbeyli'de motosikletin önünü havaya kaldırarak ilerleyen sürücüye 27 bin 497 lira idari para cezası uygulandı. Motosikletin plakasız olduğu tespit edilirken, sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. Sürücü hakkında ayrıca 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

13.08.2024 12:36
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Sultanbeyli'de motosikletin önünü havaya kaldırarak ilerleyen sürücüye 27 bin 497 lira idari para cezası uygulandı.

Turgut Reis Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, yolda seyreden bir kişinin motosikletin önünü havaya kaldırarak trafiği tehlikeye düşürdüğünü tespit etti.

Ekiplerce durdurulan motosiklet sürücüsü B.G'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 27 bin 497 lira idari para cezası kesildi.

Motosikletin plakasız olduğu tespit edilirken, sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

Sürücü B.G. hakkında ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sultanbeyli'de Motosiklet Sürücüsüne Yüksek Para Cezası - Son Dakika

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