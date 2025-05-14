Sultanbeyli'de Öğrencilere Göz Taraması

Sultanbeyli Kaymakamlığı ile Üsküdar Üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında, ilçede 766 ilkokul öğrencisine göz sağlığı taraması yapıldı.

Protokol kapsamında hayata geçirilen "Önlenebilir Körlük ile Aydınlık Bir Yaşam" projesi çerçevesinde, Sultanbeyli Mehmet Corcor İlkokulu'nda öğrenciler göz taramasından geçirildi.

Göz hekimi, hemşire ve Türk Kızılay gönüllülerinden oluşan 20 kişilik ekibin görev aldığı taramada, 766 öğrencinin göz sağlığı kontrol edildi.

Taramalarda sorun tespit edilen öğrenciler, rehber öğretmenler aracılığıyla ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirildi. Sosyo-ekonomik durumu yetersiz olan çocukların tedavi süreçleri ise destekleyici kurumlar tarafından üstlenilecek.

Göz taraması hakkında bilgi veren Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur, "Bu model halk sağlığının sahaya inmiş en etkili biçimidir. Erken teşhis yalnızca tıbbi bir müdahale değil, aynı zamanda eğitim ve fırsat eşitliği meselesidir. Tıp öğrencilerimiz sahada görev alarak hem mesleki gelişimlerini sürdürüyor hem de halk sağlığını yerinde deneyimliyor." İfadelerini kullandı.

Sultanbeyli İlçe Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mehmet Akif Sezerol, uygulamanın önemine dikkati çekerek, "Bu kapsamlı göz taraması, sahada koruyucu sağlık hizmetlerinin etkili biçimde uygulanabileceğini gösteriyor. Sağlıklı çocuklar, sağlıklı nesiller demektir." dedi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Optisyenlik Programı Öğretim Görevlisi ve proje koordinatörü Aykut Çağlı ise, "Yeni geliştirilen tarama modeli Türkiye'de ilk kez uygulanıyor. 8 eş zamanlı parkur, 3 atölye ve ileri ölçüm teknikleriyle hızlı ve sistematik bir tarama süreci yürütüyoruz. Öğrencilerimiz sahada hem eğitim alıyor hem de toplum sağlığına doğrudan katkı sunuyor." diye konuştu.

Proje kapsamında, hem çocukların sağlık sistemiyle teması artırılıyor hem de toplum genelinde sağlık bilinci yükseltiliyor. Eğitim hayatına da olumlu katkı sunan uygulamanın sürdürülebilir bir model haline gelmesi hedefleniyor.