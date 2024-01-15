Sultanbeyli'de saplantılı aşığı tarafından öldürülen genç kız toprağa verildi

İSTANBUL - Sultanbeyli'de evlenme teklifini reddeden Ahmet Taştan tarafından vurularak öldürülen 19 yaşındaki Kader İrgören kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Sultanbeyli'de önceki gün bir yakınının nişanı için gittiği düğün salonunda saplantılı aşığı Ahmet Taştan ile karşılaşan Kader İrgören saplantılı aşığı tarafından vurularak öldürüldü. 19 yaşındaki genç kızın cesedi Sultanbeyli Abdurrahman Gazi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.