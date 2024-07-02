Sultanbeyli'de Suriyeli gerginliği! Polis kalabalığı "Milliyetçiliğin ağası da, paşası da benim" sözleriyle durdurdu - Son Dakika
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Sultanbeyli'de Suriyeli gerginliği! Polis kalabalığı "Milliyetçiliğin ağası da, paşası da benim" sözleriyle durdurdu

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Kayseri'de Suriye uyruklu kız çocuğunun akrabası tarafından taciz edilmesinin ardından Suriye'deki Fırat Kalkanı operasyonu ile Türk askerinin kontrol altında tuttuğu bölgelerde çıkan olaylar İstanbul'da da tansiyonu yükseltti. Sultanbeyli'de Suriyelilere ait evleri basmaya çalışan kalabalık gruba engel olmak isteyen polis memuru "Milliyetçiliğin ağası da, paşası da benim. Provokasyona gelmeyin" çağrısında bulunurken, yaşanan gerilim anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

02.07.2024 08:49  Güncelleme: 09:04
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Kayseri'de Suriye uyruklu bir şahsın akrabası olan 5 yaşındaki kız çocuğunu taciz etmesinin ardından Suriye'deki Fırat Kalkanı operasyonu ile Türk askerinin kontrol altında tuttuğu bölgelerde meydana gelen olaylar tansiyonu iyiden iyiye yükseltti.

SURİYELİLERE AİT EVE SALDIRMAK İSTEDİLER

Suriyelilere yönelik tepkilerin sıçradığı bir başka il de İstanbul oldu. Sultanbeyli'de toplanan kalabalık grup Suriyelilere ait iş yeri ve evlere zarar vermek istedi.

POLİS MEMURUNDAN "PROVOKASYONA GELMEYİN" UYARISI

Bir polis memurunun "Milliyetçiliğin ağası da, paşası da benim. Provokasyona gelmeyin" sözleriyle geri püskürttüğü gençlerin oluşturduğu kalabalık grup dağılırken yaşanan gerilime ilişkin görüntüler cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Sultanbeyli\'de Suriyeli gerginliği! Polis kalabalığı "Milliyetçiliğin ağası da, paşası da benim" sözleriyle durdurdu

Cep Telefonu, İstanbul, Kayseri, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sultanbeyli'de Suriyeli gerginliği! Polis kalabalığı 'Milliyetçiliğin ağası da, paşası da benim' sözleriyle durdurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • ŞERAFETTİN ÇİL: He he herşey herkes sizsiniz milliyetçiliğin ağasıda paşası da aklı başına gelmeye başlayan Türk milleti halkı olmaya doğru adımlar başladı artık yeter böle gitmez bu 64 42 Yanıtla
    tolga karabulut: BÖYLE MİLLİYETÇİLİK Mİ OLUR :) HERGÜN ÜLKE DE OLAY EKONOMI BITIK, GÖÇMEN SORUNU ZAM SORUNU SONRA EEE EN BUYUK MILLIYETCI BENIM BOYLE MILLIYETCILIGI MHP DEN MI ÖĞRENDİNİZ ? 21 12
  • MUHAMMED EBZAL: Gaza gelmeyin 26 57 Yanıtla
    Hasan Erel: niye korktun mu 38 24
  • Neşe yer: çok çabuk galeyana geliyoruz. Sakin olalım ... oyuna gelmeyelim. 34 18 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir: Polis memuru maışı 40 bin lerde asgari ücret li 17 bin geçinemiyoz 17 23 Yanıtla
    İLHAN KOÇ: Geçim sıkıntısı evet tamam da, Eee konuyla alakası ne, burdan nereye varıyoz, yabancı sorunu ile ben bağdaştıradımda açıklarsan bilgilenwlim. 11 5 ökkeş Kalem: İlhan konu çok açık ver asgari ücreti bu vatandaşa bakalım ne kadar milliyetçi cümle alem görsün demiş Nejdet 1 1
  • Tuncer Okan: Tarla yi ektiler,suladilar,ekinler büyüdü artık çok geç. 30 6 Yanıtla
    Oğuz Özen: Kesinlikle katılıyorum sana artık çok ama çok geç maalesef:(( ülke uçurumun eşiğinde 7 1
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SON DAKİKA: Sultanbeyli'de Suriyeli gerginliği! Polis kalabalığı "Milliyetçiliğin ağası da, paşası da benim" sözleriyle durdurdu - Son Dakika
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