Sultanbeyli\'de Suriyeli gerginliği! Polis kalabalığı "Milliyetçiliğin ağası da, paşası da benim" sözleriyle durdurdu

Nejdet Aydemir:

Polis memuru maışı 40 bin lerde asgari ücret li 17 bin geçinemiyoz

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İLHAN KOÇ: Geçim sıkıntısı evet tamam da, Eee konuyla alakası ne, burdan nereye varıyoz, yabancı sorunu ile ben bağdaştıradımda açıklarsan bilgilenwlim. 11 5