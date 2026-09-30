Sultanbeyli'de yağmur sonrası çöken yolda saplanan otomobil çekiciyle kurtarıldı - Son Dakika
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Sultanbeyli'de yağmur sonrası çöken yolda saplanan otomobil çekiciyle kurtarıldı

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Sultanbeyli\'de yağmur sonrası çöken yolda saplanan otomobil çekiciyle kurtarıldı
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İstanbul genelinde aralıklarla süren sağanak Sultanbeyli'de de etkili oldu ve yağmur sonrası yolun bir bölümü çöktü. Yoldan geçen otomobilin tekerleği çöken kısma saplanırken sürücü ve yolcu aracın kapısına çıkarak ağırlık oluşturdu, otomobil çağrılan çekiciyle kurtarıldı.

SULTANBEYLİ'de yağmur sonrası yolun bir bölümü çöktü. Bu sırada yolda ilerleyen otomobilin tekerleği çöken kısma saplandı. Otomobil sürücüsü ve yolcu devrilmemesi için aracın kapısına çıkarak ağırlık oluşmasını sağladı. Sürücü ve yolcunun çabaları cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Olay dün akşam saatlerinde Sultanbeyli'de meydana geldi. İstanbul genelinde aralıklarla süren sağanak Sultanbeyli'de de etkili oldu. Yağmur sonrası araçların ilerlediği yolun bir bölümü çöktü. Bu sırada yoldan geçmek isteyen aracın tekerleği çöken bölüme saplandı. Otomobil sürücüsü ve yanında bulunan yolcu aracın devrilmemesi için çaba sarf etti. Tekerleğe ve aracın kapısına çıkarak ağırlık oluşmasını sağlayan sürücü ve yanındaki kişinin çabaları cep telefonu kamerasına yansıdı.Otomobil sürücünün olay yerine çağırdığı çekici yardımıyla kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: DHA
OtomobilİstanbulGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Sultanbeyli'de yağmur sonrası çöken yolda saplanan otomobil çekiciyle kurtarıldı - Son Dakika
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