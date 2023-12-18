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Sultanbeyli'de yangın çıktı, işçi konteynırı zarar gördü - Son Dakika
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Sultanbeyli'de yangın çıktı, işçi konteynırı zarar gördü

Sultanbeyli'de yol kenarındaki ağaçlık alanda çıkan yangın, metro inşaat alanında çalışan işçilerin kaldığı konteynıra sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 işçi ile 3 itfaiye eri ambulansta tedavi edildi.

Sultanbeyli\'de yangın çıktı, işçi konteynırı zarar gördü
18.12.2023 - 19:58,
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SULTANBEYLİ'de yol kenarındaki ağaçlık alanda çıkan yangın, metro inşaat alanında çalışan işçilerin kaldığı konteynıra sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 17.30 sıralarında, Mehmet Akif Mahallesi, Erdoğan Caddesi'nde bulunan ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler metro inşaatında kalan işçilerin kaldığı konteynıra sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 işçi ile 3 itfaiye eri ambulansta tedavi edildi. Yangında konteynır kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: DHA
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