Sultanbeyli İletişim Merkezi Kuruldu
16.08.2025 13:40
Sultanbeyli Belediyesi, SİMER ile 7/24 iletişim hizmeti sunarak vatandaşla diyaloğu güçlendirdi.

SULTANBEYLİ Belediye Başkanı Ali Tombaş, vatandaş ile belediye arasındaki iletişim köprüsünü güçlendirmek amacıyla Sultanbeyli İletişim Merkezi'ni (SİMER) kurduklarını açıkladı. SİMER, 7 gün 24 saat hizmete başladı.

Sultanbeyli Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Uzman kadrosu, tam donanımlı teçhizatı, hızlı ve etkili çözüm ilkesiyle SİMER, 7 gün 24 saat hizmete başladı" denildi.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, "Çağrı merkezimizle tamamıyla yeniledik. Personel kadromuzu 2 kat artırdık. Teknik altyapımızı son modern teknolojiyle yeniledik. Mahallelere de İletişim Ofisleri açmaya devam ediyoruz. Böylece vatandaşlarımızın hem bireysel olarak hem de telefon veya dijital mecralar üzerinden bize ulaşmasını kolaylaştırdık" diye konuştu.

Başkan Tombaş, "Sultanbeyli Belediyesi olarak ilçemize değer katmaya, vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetin kalitesini artırmaya devam ediyoruz. Bir yanda dev projeleri halkımızla buluştururken diğer taraftan da vatandaşlarımızla olan diyaloğu, muhabbetimizi artırıyoruz. En önem verdiğimiz konuların başında hemşehrilerimizin bizden talepleri geliyor. Vatandaşımızın isteklerini önemsiyoruz. Bundan dolayı iletişim alanına SİMER ile yeni bir bakış getiriyoruz. SİMER, ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Tüm hemşehrilerimiz talep, istek, şikayet veya önerilerini gönül rahatlığıyla iletebilir" dedi.

Kaynak: DHA

12:49
Alaska’daki Putin-Trump zirvesi sonrası Avrupalı liderlerden ortak açıklama
Alaska'daki Putin-Trump zirvesi sonrası Avrupalı liderlerden ortak açıklama
10:41
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak
