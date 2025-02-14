Sultangazi Belediyesi\'nin Berat Kandili Programında Hafızlar ve Salep İkramı

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SULTANGAZİ Belediyesi'nin düzenlediği Berat Kandili Özel Programı'na Hafız Yunus Balcıoğlu ve Hafız Bekir Büyükbaş konuk oldu.

Konuklar Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulundu. Ayrıca Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, yatsı namazı sonrası cemaate sıcak salep ikram etti.

Sultangazi Belediyesi, Hanzala Kültür Sanat ve Özgürlük Sezonu kapsamında Berat Kandili'ne özel program düzenledi. Hafızlar Yunus Balcıoğlu ile Bekir Büyükbaş, Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulundu. Hafızlar, ilahi söyledikten sonra dua etti.

SALEP İKRAMI

Sultançiftliği Merkez Cami'nde cemaatle birlikte namaz kılan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ile AK Parti İlçe Başkanı İmdat Kamacı, namaz sonrası cemaatle bir araya geldi. Başkan Dursun, cemaate salep ikram ederek kandillerini kutladı. Dursun, "Bu mübarek gecede yüce Rabbimden ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine güzellikler, hayırlar vermesini niyaz ediyorum. Değerli komşularımın da Berat Kandillerini gönülden kutluyorum. Soğuk kış günlerinde sıcak salep ikram ederek muhabbetimizi pekiştiriyoruz" dedi.