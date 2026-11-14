Sultangazi\'de 2 İETT otobüsünün karıştığı kazaya polis ve sağlık ekipleri sevk edildi

Sultangazi'de 2 İETT otobüsünün karıştığı kazaya polis ve sağlık ekipleri sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sultangazi Esentepe'de 2 İETT otobüsünün karıştığı kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki kazaya müdahalesi devam ediyor.
SULTANGAZİ, Esentepe Mahallesi'nde 2 İETT otobüsü çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?