Sultangazi'de bir alışveriş merkezine silahla ateş ettikten sonra kaçan şüphelileri yakalamak için polis çalışma başlattı.
Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan alışveriş merkezine sabah saatlerinde silahla ateş açıldı. Olayın ardından 2 şüpheli, bir motosikletle kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Şüphelilerin alışveriş merkezine geldikleri ve uzaklaştıkları anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Sultangazi'de Alışveriş Merkezine Silahlı Saldırı - Son Dakika
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