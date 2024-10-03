Sultangazi'de Cinayet: 6 Gözaltı - Son Dakika
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Sultangazi'de Cinayet: 6 Gözaltı

Sultangazi\'de Cinayet: 6 Gözaltı

Sultangazi'de 19 yaşındaki Şahin Aslan, alacak meselesi yüzünden sokakta öldürüldü; 6 şüpheli yakalandı.

03.10.2024 10:39
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SULTANGAZİ'de 19 yaşındaki Şahin Aslan'ın otomobilden açılan ateş sonucu sokak ortasında öldürülmesiyle ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. Saldırı anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Şüphelilerin cinayeti alacak verecek meselesi yüzünden işlediklerini itiraf ettiği öğrenildi.

YARALADILAR PEŞİNE DÜŞÜP ÖLDÜRDÜLER

Olay, Sultangazi Esentepe mahallesinde 27 Eylül Cuma günü saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Sokakta yürüyen Şahin Aslan, yanına yaklaşan bir otomobilden açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Karnından yaralanan Şahin Aslan, kaçmaya çalışırken, birkaç dakika sonra peşinden gelen şüpheliler Aslan'ı bir kez daha kurşun yağmuruna tuttu. Şahin Aslan yere yığılırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Çevredekiler tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Şahin Aslan hayatını kaybetti. Saldırganların kullandığı otomobil ise, terk edilmiş halde bulundu.

CİNAYET ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Polisin olayla ilgili başlattığı çalışmada cinayet anlarının güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi. Görüntülerde Şahin Aslan'ın yolda yürüdüğü sırada arkadan gelen otomobildeki saldırganlar tarafından durdurulduğu görülüyor. Aracın sağ kapısına konuşmak için yaklaşan Şahin Aslan'ın araçtaki saldırgan tarafından tabancayla vurulduğu görülüyor. Saldırı sırasında karnından yaralanan Şahin Aslan'ın kaçmaya çalışırken, birkaç dakika sonra aynı şüpheliler tarafından yine kurşun yağmuruna tutulduğu anlar bir başka güvenlik kamerası görüntüsüne yansıyor. Silahlı saldırı sonucu Şahin Aslan yere yığılıyor.

SALDIRGANLAR TEK TEK TESPİT EDİLDİ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kullandığı otomobilin izini sürdü. Yapılan çalışma sonucu polis saldırıyı gerçekleştiren 6 şüpheliyi tespit etti. Düzenlenen operasyonla, olayda silah kullandığı tespit edilen Ali İ.E.(27), araçta bulunan Maşallah C.(25), Emir Y.(22), taksi şoförü Talip E.(29) ve Turgut E.(31) ile N.E.(29) gözaltına alındı. Şüphelilerin daha önceden de poliste çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi.

ALACAK VERECEK MESELESİ YÜZÜNDEN CİNAYET İŞLEMİŞLER

Cinayet Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada şüphelilerin suçlarını itiraf ettiği bilgisine ulaşıldı. Şüphelilerin cinayeti aralarındaki bir alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma sonucu işlediklerini söyledikleri de öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Turgut E., Maşallah C., Emir Y. Talip E. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltında bulunan N.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, silahı kullanan Ali İ.E. ile ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sultangazi'de Cinayet: 6 Gözaltı - Son Dakika

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