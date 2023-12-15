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Sultangazi'de Elif Çakal davasında mahkeme kararı açıklandı - Son Dakika
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Sultangazi'de Elif Çakal davasında mahkeme kararı açıklandı

Sultangazi'de cansız bedeni bulunan Elif Çakal'ın ölümüne neden oldukları iddiasıyla 4 sanık hakkında mahkeme kararı açıklandı. 18 yaşından küçük 2 sanığa toplamda 13 yıl 4 ay hapis cezası verilirken diğer 2 sanığa ise 5 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme tüm sanıklar için adli kontrol kararı verirken tutuklama kararı vermedi.

Sultangazi\'de Elif Çakal davasında mahkeme kararı açıklandı
15.12.2023 - 14:24,  Güncelleme: 14:26
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SULTANGAZİ'de cansız bedeni Cebeci Taş Ocakları mevkiinde uçurumda bulunan 15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölüme neden oldukları iddiasıyla olay tarihinde 2'si 18 yaşından küçük, 4 sanık hakkında mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, 18 yaşından küçük 2 sanığa, cezalarında indirim uygulayarak 2 ayrı suçtan toplamda 13'er yıl 4'er ay hapis cezası verdi. Heyet diğer 2 sanığa ise 'Hürriyeti tahdit' suçundan 5'er yıl hapis cezasına hükmetti. Mahkeme tüm sanıklar yönünden adli kontrol kararlarının devamına hükmederken tutuklama kararı vermedi.

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz 18 yaşından küçük sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Elif Çakal'ın ailesi ise duruşmaya katılmadı.

"ELİF'İN ÖLÜMÜNDEN DOLAYI ÇOK ÜZGÜNÜM"

Karar duruşmasında savunma yapan 18 yaşından küçük T.Y., "Elif'in ölümünden dolayı çok üzgünüm, beraatimi talep ediyorum" dedi. Diğer sanıklar da beraatlerini istedi.

18 YAŞINDAN KÜÇÜK 2 SANIĞA 13'ER YIL 4'ER AY HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, 18 yaşından küçük sanıklar T.Y. ve S.T.?ye "İhmali suretle adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanıklar hakkında, 18 yaşından küçük olmaları dolayısıyla cezalarında indirim uygulanarak 10'ar yıl hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, T.Y. ve S.T.?nin Elif Çakal'a yönelik "Hürriyeti tahdit" suçundan cezalarında indirim uygulayarak 3'er yıl 4'er yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

DİĞER 2 SANIĞA 5'ER YIL HAPİS CEZASI

Heyet, sanıklar Ufuk Böke ve Gürkan Kalmaz'ın, "Hürriyeti tahdit" suçundan cezalarında indirim uygulayarak 5'er yıl hapis cezasına hükmetti. Mahkeme heyeti, tüm sanıkların "Sağlık için tehlikeli madde temini" suçundan ayrı ayrı beraatlerine karar verdi. Mahkeme, adli kontrol hükümlerinin devamına karar vererek sanıklar hakkında tutuklama kararı vermedi.

Kaynak: DHA
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