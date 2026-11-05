Sultangazi'de iddiaya göre tuhaf hareketler sergileyen kişi çalışanları tedirgin etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Sultangazi'de iddiaya göre tuhaf hareketler sergileyen kişi çalışanları tedirgin etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Sultangazi\'de iddiaya göre tuhaf hareketler sergileyen kişi çalışanları tedirgin etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Sultangazi\'de iddiaya göre tuhaf hareketler sergileyen kişi çalışanları tedirgin etti
Haber Videosu

Sultangazi Sultançiftliği'nde iddiaya göre saat 06.00 sıralarında bir pastanenin önüne gelen kişi, tuhaf hareketlerle çalışanları tedirgin etti. İçeri girmesinden endişelenen 2 çalışan kapıyı kilitleyip sopayla bekledi ve polise haber verdi; o anlar cep telefonuyla kaydedildi.

SULTANGAZİ'de bir pastanenin önüne gelerek tuhaf hareketler sergileyen kişi, iş yeri çalışanlarına tedirgin anlar yaşattı. Kişinin içeri girmesini önlemek isteyen çalışanlar kapıyı kilitledi ardından da ellerindeki sopayla beklemeye başladı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 06.00 sıralarında Sultançiftliği Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde bulunan bir pastanede meydana geldi. İddiaya göre, iş yerinin önüne gelen bir kişi, sergilediği tuhaf hareketlerle çalışanları tedirgin etti. Bunun üzerine kişinin içeri girmesinden endişe eden çalışanlar kapıyı kilitledi. Zaman zaman gülen kişinin içeri girmesini engellemek isteyen 2 çalışan kapıyı tutmaya devam etti. Kendilerini korumak amacıyla ellerindeki sopayla bir süre daha bekleyen çalışanlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

'KİMSE DE YARDIM ETMİYOR'

Görüntülerde kadın pastane çalışanının "Bakın sopayla duruyoruz şu an. Böyle bir adam. Kapıyı zorluyor mahsur kaldık açamıyoruz kapıyı. Tipi de bu şekilde kapıdan gitmiyor bu adam. Kimse de yardım etmiyor " şeklinde konuştuğu anlar görülüyor. Bu sırada ne olduğu anlaşılmayan sözler söyleyen kişi ise zaman zaman gülerek kapının önünde beklemeye devam ediyor. Bekleyen kişinin zaman zaman pastane kapısına tekme atıtğı anlar da görüntülerde yer alıyor. Kamera görüntülerinde pastane çalışanı diğer kadının "Saat 19.30. Bu adam sabahın 05.00'inden beri burada" dediği de duyuluyor.

Kaynak: DHA
Sultangazi3. SayfaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TRT spikerinden maç biter bitmez olay sözler TRT spikerinden maç biter bitmez olay sözler
Şampiyonlar Ligi’nde tarihi rezalet 9 gol yiyince taraftarlar çıldırdı Şampiyonlar Ligi'nde tarihi rezalet! 9 gol yiyince taraftarlar çıldırdı
Depoyu dolduracaklar dikkat Petrol çakıldı, indirim geliyor Depoyu dolduracaklar dikkat! Petrol çakıldı, indirim geliyor
Korku salan “Yaragar Canavarı“ avlandı Tam 300 kilo Korku salan "Yaragar Canavarı" avlandı! Tam 300 kilo
20 yaşında 250 yıl hapisle karşı karşıya Yatalak annesinin feryadı yürek dağladı 20 yaşında 250 yıl hapisle karşı karşıya! Yatalak annesinin feryadı yürek dağladı
Fahrettin Koca’dan Liverpool galibiyeti sonrası esprili paylaşım Fahrettin Koca'dan Liverpool galibiyeti sonrası esprili paylaşım
Takımlarımız şov yapıyor, Hollanda’nın ensesindeyiz UEFA ülke puanında fark eridi Takımlarımız şov yapıyor, Hollanda'nın ensesindeyiz! UEFA ülke puanında fark eridi
Annesi ve ablasını pompalı tüfekle öldürdü Adliyeye çelik yelekle getirildi Annesi ve ablasını pompalı tüfekle öldürdü! Adliyeye çelik yelekle getirildi
11:44
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya’nın gözlükleri olay oldu İşte güncel fiyatı
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya'nın gözlükleri olay oldu! İşte güncel fiyatı
11:43
Futbol tarihinde görülmemiş olay Sahada savaş çıktı tam 53 kişi kırmızı kart gördü
Futbol tarihinde görülmemiş olay! Sahada savaş çıktı tam 53 kişi kırmızı kart gördü
11:34
Dünya bu maçı konuşuyor: Rüya görmüyorsunuz, skor bir hata değil
Dünya bu maçı konuşuyor: Rüya görmüyorsunuz, skor bir hata değil
11:24
Futbolcunun ölüm haberinin ardından herkes o kartın peşine düştü
Futbolcunun ölüm haberinin ardından herkes o kartın peşine düştü
11:06
Fatma Betül Sayan Kaya, şüpheli sıfatıyla adliyede İşte ilk görüntüler
Fatma Betül Sayan Kaya, şüpheli sıfatıyla adliyede! İşte ilk görüntüler
11:05
GS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemde
GS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemde
10:53
Şehit polis Şeyda Yılmaz’ın katil zanlısına verilen ceza onandı
Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın katil zanlısına verilen ceza onandı
10:45
Emekli maaşlarında yeni müjde En büyük zam onlara verilecek
Emekli maaşlarında yeni müjde! En büyük zam onlara verilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 11:56:27. #7.12#
SON DAKİKA: Sultangazi'de iddiaya göre tuhaf hareketler sergileyen kişi çalışanları tedirgin etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android