Sultangazi\'de iddiaya göre tuhaf hareketler sergileyen kişi çalışanları tedirgin etti

SULTANGAZİ'de bir pastanenin önüne gelerek tuhaf hareketler sergileyen kişi, iş yeri çalışanlarına tedirgin anlar yaşattı. Kişinin içeri girmesini önlemek isteyen çalışanlar kapıyı kilitledi ardından da ellerindeki sopayla beklemeye başladı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 06.00 sıralarında Sultançiftliği Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde bulunan bir pastanede meydana geldi. İddiaya göre, iş yerinin önüne gelen bir kişi, sergilediği tuhaf hareketlerle çalışanları tedirgin etti. Bunun üzerine kişinin içeri girmesinden endişe eden çalışanlar kapıyı kilitledi. Zaman zaman gülen kişinin içeri girmesini engellemek isteyen 2 çalışan kapıyı tutmaya devam etti. Kendilerini korumak amacıyla ellerindeki sopayla bir süre daha bekleyen çalışanlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

'KİMSE DE YARDIM ETMİYOR'

Görüntülerde kadın pastane çalışanının "Bakın sopayla duruyoruz şu an. Böyle bir adam. Kapıyı zorluyor mahsur kaldık açamıyoruz kapıyı. Tipi de bu şekilde kapıdan gitmiyor bu adam. Kimse de yardım etmiyor " şeklinde konuştuğu anlar görülüyor. Bu sırada ne olduğu anlaşılmayan sözler söyleyen kişi ise zaman zaman gülerek kapının önünde beklemeye devam ediyor. Bekleyen kişinin zaman zaman pastane kapısına tekme atıtğı anlar da görüntülerde yer alıyor. Kamera görüntülerinde pastane çalışanı diğer kadının "Saat 19.30. Bu adam sabahın 05.00'inden beri burada" dediği de duyuluyor.