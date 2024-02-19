Sultangazi'de İETT otobüsüne beton mikseri çarptı: 4 yaralı - Son Dakika
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Sultangazi'de İETT otobüsüne beton mikseri çarptı: 4 yaralı

Sultangazi\'de İETT otobüsüne beton mikseri çarptı: 4 yaralı

Sultangazi'de durakta yolcu indirmek için yavaşlayan İETT otobüsüne arkadan çarpan beton mikserinin sürücüsü ile 4 yolcu yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

19.02.2024 14:29
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Sultangazi'de durakta yolcu indirmek için yavaşlayan İETT otobüsüne arkadan çarpan beton mikserinin sürücüsü ile 4 yolcu yaralandı.

Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerindeki Mescidi Selam Camii durağında yolcu indirmek için yavaşlayan Arnavutköy- Eminönü seferini yapan İETT otobüsüne, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 GAD 137 plakalı beton mikseri arkadan çarptı.

Kazada, beton mikseri sürücüsünün yanı sıra otobüste bulunan 4 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis kaza nedeniyle yolda güvenlik önlemi alırken, İETT otobüsü ve beton mikseri çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, durağa geldiğinde yavaşlayan İETT otobüsüne beton mikserinin arkadan çarpması yer alıyor. Kayıtlarda kazanın ardından yolcuların otobüsten indikleri görülüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sultangazi'de İETT otobüsüne beton mikseri çarptı: 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sultangazi'de İETT otobüsüne beton mikseri çarptı: 4 yaralı - Son Dakika
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