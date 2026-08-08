Sultangazi\'de İnşaat Kazısı Hasara Neden Oldu

Sultangazi'de bir inşaatın temel kazısı sırasında bitişikteki binada hasar meydana geldi. Tedbir amacıyla tahliye edilen bina belediye ekiplerince mühürlenirken, çevrede güvenlik önlemi alındı.

Olay, Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat alanında yapılan temel kazısı sırasında yan tarafta bulunan binada hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından bina, güvenlik gerekçesiyle tedbir amaçlı tahliye edildi. Boşaltılan bina belediye ekipleri tarafından mühürlenirken, çevresi güvenlik şeridiyle kapatıldı.