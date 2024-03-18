Sultangazi'de İSKİ'nin şebeke suyundaki ağır koku vatandaşları tedirgin ediyor
Çeşmeden akan sudan bir haftadır kimyasala benzer ağır koku geldiğini öne süren vatandaşlar yetkililerden çözüm beklediklerini ifade etti
İSTANBUL - Sultangazi'de son bir haftadır musluklardan akan İSKİ'ye ait şebeke suyundan kimyasala benzer ağır koku geldiğini öne süren vatandaşlar, tedirgin olduklarını ifade ederek yetkililerden çözüm beklediklerini söyledi.
Sultangazi'nin bir çok mahallesinde son bir haftadır çeşmeden akan şebeke suyundan akaryakıta benzer kokunun geldiği öne sürüldü. Benzer şikayetlerin duyulması halk arasında büyük paniğe neden oldu. Bir çok vatandaş kullandıkları İSKİ'ye ait şebeke suyundan akaryakıt veya başka bir kimyasala benzer ağır koku geldiğini iddia ederek; çay, temizlik gibi tüm ihtiyaçlarını damacana suyuyla giderdiklerini söyledi. Vatandaşlar konu ile ilgili yetkililerden net bir açıklama ve çözüm bekliyor.
Mazot kokusu geliyor
Çeşme suyunda bir haftadır yoğun koku olduğunu iddia eden Kemal Sümer, "Bir haftadan beri sularda bir koku var gerçekten. Petrol kokusu mu, mazot kokusu mu geliyor tedirgin oluyoruz. Kedi, köpek bile bu suyu içmiyor. Dişimi fırçalıyorum ağzımda bir koku var. En sonunda bıraktım hazır su ile elimi yüzümü yıkıyorum. İlgilensinler yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, kim yetkili ise sorun çözülsün" dedi.
"Bir haftadır çay içemiyoruz"
Emine Varol isimli vatandaş ise, "Sular bir haftadır mazot kokuyor. Soruyorum çay demliyorum. Bir haftadır çay içemiyoruz dedim ki çayda bir değişiklik var herhalde. Suyu, yemeği arıtmadan kullanıyoruz. Çay içemiyoruz. Ben çayı arıtıcıdan kullanmıyordum, çeşmeden kullanıyordum şimdi çay da içemiyoruz. Sularda bayağı mazot kokusu var. Abdest alırken bile ağzıma mazot kokusu geliyor. Yandaki komşum ve gelinim de kokuyor diyor" dedi.
Fatma Kolcu ise, "Bir haftadır evde kullanmış olduğumuz suda akaryakıt benzeri bir koku var ve koku nedeniyle içmeye korkuyoruz. Suyu yemekte kullanıyoruz ama kullanmaya da korkuyorum. Bununla ilgili yetkililerin bir an önce önlem alması lazım" şeklinde konuştu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İSKİ'den bir vatandaşın şikayeti üzerine yapılan açıklamada ise, "Yapılan incelemede standardın dışında her hangi bir bulguya rastlanmamıştır" ifadelerine yer verildi.
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