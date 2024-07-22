Sultangazi'de Kaçak Göçmen Operasyonunda Mahalle Sakinleri Kaçmaya Çalışan Kişiye Engel Oldu - Son Dakika
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Sultangazi'de Kaçak Göçmen Operasyonunda Mahalle Sakinleri Kaçmaya Çalışan Kişiye Engel Oldu

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Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde yapılan bir operasyonda kaçak göçmenler gözaltına alındı. Operasyon sırasında bir kişi kaçmaya çalışırken, mahalle sakinleri tarafından eşya fırlatılarak engellendi. Olaylar cep telefonu kamerasına yansıdı.

22.07.2024 12:14
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SULTANGAZİ'de kaçak göçmenlere yönelik gerçekleşen baskında çok sayıda göçmen gözaltına alındı. Baskın sırasında bir binanın arka boşluğuna giderek, polisten kaçmaya çalışan kişiye, mahalle sakinleri eşya fırlatarak kaçmasına engel oldu. Yaşananlar kameralara yansıdı.

Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde gece saatlerinde emniyet müdürlüğüne yapılan, 'bir grup kaçak göçmenin bir binanın zemin katında bulunan iş yerinde toplandığı' ihbarı üzerine polis harekete geçti. İhbarın yapıldığı adrese baskın yapan polis, kaçak göçmenleri gözaltına aldı. Baskın sırasında bazı kaçak göçmenler ise, sokakta bulunan binalara girerek, saklanmaya çalıştı. Bir kişi ise, bir binanın arka boşluğundan yan binaya geçerek, kaçmaya çalıştı. Bu sırada, mahalle sakinleri, evlerinden eşya atarak kaçmasına engel oldu. Yaşananlar, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansırken, baskında Afgan ve Pakistan uyruklu 10 kaçak göçmenin gözaltına alındığı öğrenildi.

Sultangazi\'de Kaçak Göçmen Operasyonunda Mahalle Sakinleri Kaçmaya Çalışan Kişiye Engel Oldu
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sultangazi'de Kaçak Göçmen Operasyonunda Mahalle Sakinleri Kaçmaya Çalışan Kişiye Engel Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sultangazi'de Kaçak Göçmen Operasyonunda Mahalle Sakinleri Kaçmaya Çalışan Kişiye Engel Oldu - Son Dakika
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