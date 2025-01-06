Emin YEŞİL-Baran AKKAYA/İSTANBUL, SULTANGAZİ'de polisin 'dur' ihtarına uymayan araç, kovalamaca sonucu yakalandı. Aracın bagajından ceset çıktı. Polisin çalışması sonucu, aracı kullanan Engin Çelik'in eşi Ayşe Çelik'i Eyüpsultan'da silahla öldürdükten sonra aracın bagajına koyduğu öğrenildi. Şüpheli gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Sultangazi'de Kovalamaca Sonrası Ceset Bulundu - Son Dakika
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